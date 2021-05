Uomini e Donne, cos’è successo a Samantha ed Alessio subito dopo la scelta? La coppia decide di mostrarsi proprio così sui social.

Samantha Curcio ed Alessio Ceniccola sono ufficialmente una coppia. Proprio oggi, Lunedì 10 Maggio, è andata in onda la scelta della giovanissima tronista nello studio di Uomini e Donne. A distanza di pochissimo tempo dalla fine di questa strepitosa edizione del dating show di Canale 5, la bella Samantha ha deciso di fare la sua prima dichiarazione d’amore al suo corteggiatore. Risultato? Beh, ovviamente, Alessio ha detto si! E, diciamoci la verità, non avevamo assolutamente nessuno dubbio sull’epilogo di questo percorso. Sin dal primo momento, infatti, il giovanissimo romano ha mostrato un forte interesse nei confronti della tronista. E, nonostante alcune incomprensioni e litigi, non ha mai perso occasione di poter dimostrare i suoi reali sentimenti per lei.

Cos’è successo, però, dopo la scelta a Samantha ed Alessio? Proprio pochissimi istanti fa, a distanza di poco tempo dalla messa in onda della scelta, i due hanno scelto di mostrarsi su social. Come? Diamoci un’occhiata!

Alessio e Samantha dopo Uomini e Donne, la coppia si mostra così: quanto amore!

In modo del tutto inaspettato ed improvviso, Samantha ha deciso di fare la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo una forte litigata avuta con Bohdan, altro suo corteggiatore, la tronista si è resa conto di cosa, o chi per dirla meglio, volesse al suo fianco. E non ha affatto perso occasione di prenderselo. Samantha ha scelto Alessio. E, dopo il “si” del corteggiatore romano, i due sono ufficialmente una coppia.

Sappiamo benissimo che quella andata in onda oggi è stata una registrazione. La scelta di Samantha Curcio a Uomini e Donne, infatti, è avvenuta pochissimi giorni fa. Ecco, ma a distanza di poco tempo da questo tempo, cosa sarà successo ai due “piccioncini”? A mostrarsi ai loro sostenitori, sono proprio i diretti interessati. Poco tempo dopo la messa in onda del loro momento, la coppia si è mostrata insieme sui social più unita ed innamorata che mai.

Con in mano una bottiglia che sancisce il momento di gioia, Samantha ed Alessio si mostrano proprio mentre si concedono un dolce bacio. Vi piace la nuova coppia?