Uomini e Donne, avete mai visto la mamma di Alessio? Somiglianza incredibile; lo scatto di famiglia apparso su Instagram.

Ci siamo! L’attesa è finita per i telespettatori d Uomini e Donne. Oggi, 10 maggio 2021, andrà in onda una nuova puntata della trasmissione di Maria De Filippi. Una puntata imperdibile, perché assisteremo alla tanto attesa scelta di Samantha Curcio. Come sempre, la registrazione della puntata è avvenuta diversi giorni fa e, se non temete spoiler, cliccate qui per scoprire chi tra i due corteggiatori è stato scelto. I due pretendenti della tronista sono Alessio e Bohdan: il primo lo ha colpito dall’inizio, il secondo è arrivato dopo, ma ha letteralmente sconvolto i suoi piani. Chi avrà avuto la meglio? In attesa di scoprirlo, abbiamo dato uno sguardo al profilo Instagram di Alessio: avete mai visto la sua mamma? La somiglianza è incredibile!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Alessio è il corteggiatore di Samantha: eccolo con la sua mamma, si somigliano tantissimo

Alessio o Bohdan, chi ha rubato il cuore di Samantha? Dopo mesi di decisione, la tronista è riuscita ad arrivare ad una scelta. Scelta che scopriremo oggi, a partire dalle ore 14 e 45, con una nuova puntata di Uomini e Donne. Nel frattempo, avete mai visto la mamma del corteggiatore Alessio? Sul suo canale ufficiale di Instagram, abbiamo trovato uno scatto di qualche anno fa, che lo ritrae proprio in compagnia dei suoi genitori. “Family First”, scrive il corteggiatore tra gli hashtag, guardiamo insieme la foto:

Eh si, che splendida famiglia! La somiglianza, poi, è davvero notevole. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire se sarà Alessio l’uomo con cui la tronista vuole iniziare una storia fuori dal programma. Programma che volge al termine per questa edizione: nella registrazione di l’altro ieri ha scelto anche Massimiliano! Manca solo Giacomo, ancora indeciso tra Martina e Carolina…Manca davvero poco: quali nuove coppie si formeranno all’interno dello studio? Stay tuned!