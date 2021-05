Uomini e Donne, Bohdan è il corteggiatore di Samantha: eccolo insieme alla mamma, l’avete mai vista? Lo scatto su Instagram.

Pronti per una nuova puntata di Uomini e Donne? Ma non sarà una puntata qualsiasi! Oggi, lunedì 10 maggio 2021, andrà in onda la scelta di Samantha Curcio. La tronista è stata la prima a fare la sua scelta tra i tronisti di questa seconda parte di stagione. Se non temete spoiler e volete sapere chi tra Alessio e Bohdan è stato scelto, cliccate qui! Nel frattempo, abbiamo dato un’occhiata al profilo Instagram di Bohdan Beyba, uno dei due pretendenti della bella Samantha. Pur essendo arrivato dopo un po’, il corteggiatore ha saputo colpire subito la tronista, che lo ha portato fino alla fine. Sarà lui la scelta? Lo vedremo oggi. Il corteggiatore non ha avuto un’infanzia semplice: per anni è cresciuto senza la sua mamma, che ha dovuto allontanarsi per lavoro. Ma l’avete mai visti insieme? Ecco uno scatto condiviso proprio da lui qualche anno fa su Instagram.

Uomini e Donne, avete mai visto la mamma di Bohdan? Eccoli insieme in uno scatto su Instagram

Bohdan è uno dei due corteggiatori di Samantha Curcio, tronista di Uomini e Donne. Oggi scopriremo se sarà lui la scelta della tronista, o se invece è stato Alessio a rubarle il cuore. Seppur in meno tempo rispetto al suo rivale, Bohdan ha saputo colpire la tronista, soprattutto grazia al suo carattere e alla sua forza d’animo. Il corteggiatore di origini ucraine non ha avuto un passato facilissimo, ma ha saputo rialzarsi con forza e determinazione. Nel suo cuore c’è la sua mamma, con cui non ha vissuto nei primi anni di vita, fino ai 16 anni. Col tempo, però, Bohdan ha recuperato: li avete mai visti insieme? Ecco uno scatto postato proprio dal corteggiatore nel 2019 su Instagram:

Eh si, la donna è bellissima come lui: somiglianza notevole! Appuntamento oggi alle ore 14 e 45 per le emozioni magiche che solo le scelte di Uomini e Donne sanno regalare!