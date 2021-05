Proprio pochissime ore fa, Vanessa Incontrada ha annunciato una splendida novità in arrivo: accadrà a breve, che notizia!

Reggetevi forte, carissimi lettori di Sologossip e sostenitori di Vanessa Incontrada. È in arrivo una novità davvero clamorosa. Proprio pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la splendida attrice e conduttrice non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico questa notizia più che sensazionale. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto esultare e gioire i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? La risposta è davvero semplicissima.

Soltanto alcuni giorni fa, sempre attraverso un post Instagram, Vanessa Incontrada ha lasciato intendere il nuovo progetto lavorativo a cui ha preso parte. E che, molto probabilmente, vedremo tra qualche mese. Pochissime ore fa, però, l’attrice ha annunciato un’altra novità grandiosa.

Vanessa Incontrada, clamorosa novità in arrivo: manca pochissimo!

È la vera e propria regina di Instagram, Vanessa Incontrada. Con un profilo che conta più di due milioni di followers, la splendida attrice e conduttrice spagnola non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. Oltre a condividere, infatti, foto o video appartenenti al passato, incantevoli scatti fotografici da sola o in compagnia di sua mamma, la splendida Incontrada è solita aggiornare i suoi sostenitori su tutte le ultime novità. Lo ha fatto qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente. E lo ha fatto anche recentemente.

Proprio pochissime ore fa, attraverso un post, Vanessa Incontrada ha annunciato una clamorosa novità in arrivo. Eccola:

A partire dal 15 Maggio, infatti, uscirà il nuovo film con Vanessa Incontrada. Intitolato “Ostaggi” e in compagnia di una serie di attori più che straordinari, la splendida attrice ritornerà sul “grande schermo”. Ovviamente, a causa dell’emergenza Coronavirus, il film non potrà essere visionato ai cinema, ma comodamente dalla poltrona della vostra casa.

Tra esattamente cinque giorni, quindi, Vanessa Incontrada, ed altri formidabili attori, ci farà compagnia con “Ostaggi”. Noi non ce lo perderemo affatto. Voi?