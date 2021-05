Lorella Cuccarini e Arisa appaiono in un video esclusivo: così non le avete mai viste, resterete stupiti.

Sabato scorso è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, e abbiamo potuto scoprire i finalisti di questa edizione. Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Giulia e Alessandro sono riusciti ad ottenere il loro posto nella puntata conclusiva, mentre Tancredi e Serena hanno lasciato il talent.

Durante la puntata, Arisa e Lorella Cuccarini si sono esibite in un ballo che ha lasciato tutti senza parole. Infatti, le due insegnanti hanno mandato un guanto di sfida ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, e per questo, in puntata, ha avuto luogo questa sorta di ‘sfida’. Sui social, subito dopo, la bella Lorella, ha pubblicato un video esclusivo: osservate bene, resterete stupiti.

‘Video esclusivo’, Lorella Cuccarini e Arisa si mostrano in quel momento: che spettacolo!

Durante la Semifinale, abbiamo assistito alle esibizioni, inerenti al guanto di sfida, dei professori, ovvero di Arisa e Lorella Cuccarini, che hanno sfidato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Arisa e la Cuccarini si sono esibite in un balletto cantato che ha lasciato tutti entusiasti: la performance è stata spettacolare!

Ma proprio su instagram, la maestra di ballo ha pubblicato un post, con un video ‘esclusivo’, in cui le due donne appaiono mentre sono alle prese con le prove dell’esibizione portata in scena durante la semifinale.

“A grande richiesta per voi il video ‘esclusivo’ delle prove del numero di ieri sera… quante risate con Arisa”, ha riportato in didascalia. Dal video è evidente l’entusiasmo presente sui volti delle due insegnanti, che sono riuscite a portare a termine una performance davvero meravigliosa, ed esilarante.