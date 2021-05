Sapete chi è il compagno di Alba Rohrwacher? La celebre attrice è impegnata sentimentalmente con il celebre regista, figlio di Costanzo!

E’ una delle candidate nella categoria ‘migliore attrice protagonista’ per il film Lacci ed in quella ‘attrice non protagonista’ per il film Magari. Alba Rohrwacher sarà questa sera di martedì 11 maggio presente alla 66 esima edizione dei Premi David di Donatello. La celebre attrice italiana è nata a Firenze il 27 febbraio del 1979. L’abbiamo vista in tantissimi film e la sua bravura è stata premiata diverse volte. Ha ricevuto 2 David di Donatello, 1 Nastro d’argento, 2 Globi d’Oro e 3 Ciak d’Oro. Alba è cresciuta da papà tedesco, di Amburgo, e mamma di Castel Giorgio, in provincia di Terni. Vi parliamo della sua vita!

Alba Rohrwacher, sapete chi è il compagno della celebre attrice? Parliamo di un noto regista

Alba è la celebre attrice candidata ai Premi David di Donatello 2021. La Rohrwacher dopo il diploma ha iniziato a lavorare in spettacoli teatrali. Il suo debutto cinematografico è arrivato nel 2004 nel film ‘L’amore ritrovato’. A partire dal 2007 la sua carriera diventa sempre più accesa: sono tantissimi i film in cui abbiamo visto recitare la celebre attrice in ruoli principali. Ha vinto nel 2011 il Nastro d’Argento per La solitudine dei numeri primi’ come Miglior attrice protagonista, due Globo d’Oro per Il papà di Giovanna e Hungry Hearts nel 2009 e nel 2015. Nel 2008 il David di Donatello è arrivato grazie a Giorni e nuvole: ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista. Il secondo, nel 2009, per Il papà di Giovanna.

La carriera di Alba Rohrwacher la conoscono in tanti: cosa sappiamo sulla sua vita privata?

La celebre attrice nata da papà tedesco e mamma italiana è attualmente impegnata con Saverio Costanzo. Il regista e sceneggiatore italiano è il figlio di Maurizio Costanzo e la giornalista Flaminia Morandi. E’ papà di due figli avuti dalla precedente relazione con Sabrina Nobile. Attualmente Saverio ed Alba vivono una splendida storia d’amore. Eccoli insieme: