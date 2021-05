Amici 20, la finale ci sarà sabato 15 maggio, ma sul profilo ufficiale del talent è stato appena comunicato cosa succederà, non aspettavamo altro.

Amici di Maria De Filippi è un talent show che va in onda da anni, e in ogni edizione sono numerosi i talenti che emergono, ed una volta fuori, proseguono nel loro percorso artistico, toccando il successo meritato. Siamo arrivati alla ventesima edizione, e siamo ormai giunti alla fine. Infatti, sabato scorso abbiamo assistito alla Semifinale, che ha visto decretare i finalisti: Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Alessandro e Giulia.

Come ormai è noto, sabato 15 maggio, ci sarà la tanto attesa finale, e da pochissimo, proprio a tal riguardo, è stato riportato un post sul profilo instagram ufficiale, in cui è stata svelata una clamorosa novità, che farà felici i fan del programma.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Amici 20, accadrà sabato 15 maggio: colpo di scena per la tanto attesa ‘Finale’

Manca sempre meno, gli allievi, ballerini e cantanti, si stanno preparando per portare a termine alla grande il loro percorso all’interno di Amici, iniziato molti mesi fa. Alessandro, Giulia, Aka7even, Deddy e Sangiovanni sono i finalisti di questa scoppiettante edizione, che a quanto pare, come riportano i dati di ascolto, ha avuto un successo davvero forte.

Come vi abbiamo anticipato poco prima, sul profilo ufficiale di Amici di Maria De Filippi è stato riportato da pochissimo un annuncio, che sicuramente renderà i telespettatori felici. La Finale di sabato 15 maggio, come descritto, sarà in diretta! Una notizia che già era stata presentata più volte, ma finalmente è arrivata la conferma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)



Le precedenti puntate sono state registrate il giovedì, e trasmesse il sabato, ma per la finalissima tutto sarà svolto in diretta, in questo modo, anche il pubblico da casa, avrà la possibilità di votare, e decidere la propria preferenza. Chi sarà il vincitore di Amici 20?