Amici 20, Anna Pettinelli non ci sta: la prof sbotta dopo la richiesta di Aka7even; cosa è successo tra il cantante e la sua insegnante.

Manca sempre meno al gran finale di Amici di Maria De Filippi! La ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi si concluderà sabato 15 maggio, con l’ultima puntata ricca di emozioni e colpi di scena. In vista della quale i concorrenti ancora in gara si stanno preparando al meglio, sperando di dare il meglio. È proprio per questo motivo che Aka7even ha deciso di chiedere alla sua maestra Anna Pettinelli di non eseguire uno dei brani scelti per lui. Si tratta di Oggi sono io di Alex Britti, che secondo il cantante napoletano è impossibile da realizzare. Non è dello stesso avviso la sua insegnante, però, che non reagisce affatto bene alla richiesta dell’allievo. Ecco cosa è successo.

Amici 20, Anna Pettinelli rifiuta la richiesta del suo allievo Aka7even: cosa accadrà in finale?

Varie volte, durante il serale, Aka7even e la sua insegnante Anna Pettinelli si sono trovati in disaccordo sui brani da proporre per le puntate. Ebbene, è accaduto anche prima della finale! Tra i brani scelti da Anna per Aka c’è anche Oggi sono io: una canzone che, secondo la prof, mette in mostra un altro lato del cantante e ne esalta il talento. Non mostra lo stesso entusiasmo Aka7even, però, che al contrario della Pettinelli pensa di non essere in grado di cantare il pezzo, soprattutto dal punto di vista dell’estensione. Nasce, così, una discussione piuttosto accesa tra il cantante e la sua maestra di canto, che si rifiuta di cambiare il pezzo. I due si sentono più volte al telefono, senza trovare punti di incontro.

“Non ti devi arrendere tutta, l’hai provata mezza volta stai in finale!”, ripete la prof, che sottolinea come in finale il cantante debba mettersi alla prova con brani più difficoltosi. Ma il cantante preferisce cimentarsi con pezzi che non lo facciano sentire a suo agio, soprattutto perché si tratta della finale. Ecco una parte della discussione:

“Se non mi cambia il pezzo non lo faccio. Lo provo, ma se non esce come dico io, lo lascio lì e non lo faccio. Se me lo fa fare in puntata non lo faccio. Ci rimetto io ma non mi interessa, per me diventa una questione di principio, non lo faccio”, conclude Aka. Cosa accadrà in finale?