Amici è il talent show più longevo della televisione italiana. La trasmissione è stata ideata da Maria De Filippi e va in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2002. Inizialmente era chiamato Saranno Famosi, ma il nome è stato poi cambiato nel gennaio del 2003. La scuola più famosa d’Italia è composta da circa venti allievi tra ballerini e cantanti. Il programma si suddivide in due fasi: quella pomeridiana, da ottobre a gennaio, e quella serale, da marzo a maggio. Il talent show è giunto alla sua ventesima edizione e in questi anni vi hanno partecipato tantissimi allievi. Tra questi, un ex allievo del programma ha deciso di fare oggi coming out.

Amici, ex allievo fa coming out: le sue parole

Un ex allievo del talent show Amici di Maria De Filippi ha deciso di fare coming out. Stiamo parlando di Manuel Aspaldi, cantante della sesta edizione del talent show. Manuel è stato ospite quest’oggi ad Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe. Nello studio della conduttrice, l’ex cantante del talent show di Maria De Filippi ha deciso di fare coming out. “Sono gay” – ha dichiarato – “la mia famiglia mi ha sostenuto sin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone, si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato, come mi è successo da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perchè io non sono sbagliato“.

Manuel ha poi aggiunto: “Dirlo alla propria famiglia è importante. Per me è stata una liberazione. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia molto open mind (aperta di mente ndr.), che mi ha accolto come se non fosse successo niente“. Il cantante ha poi rivelato di averlo raccontato per la prima volta alle migliori amiche, poi alla madre e alle sorelle: “Loro mi hanno abbracciato e mi hanno detto: ‘Per noi sei speciale a prescindere’“.

Il cantante partecipò alla sesta edizione del talent show di Maria De Filippi, venendo eliminato alla quarta puntata del serale e classificandosi al decimo posto. L’edizione fu vinta da Federico Angelucci, che batté in finale Karima.