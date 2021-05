Cosa guardare questa sera di martedì 11 maggio in tv? Ecco una guida al palinsesto televisivo di stasera:

Cosa guardate questa sera in tv? In tanti arrivano a casa, dopo un’intensa giornata di lavoro o di studio, e dopo cena si rilassano avanti al piccolo schermo. Chi non sceglie subito un film sulle diverse piattaforme streaming, fa un giro sui primi e più famosi canali televisivi, Rai e Mediaset! Siamo qui per offrirvi una guida dettagliata del palinsesto televisivo di questa sera così da permettervi di arrivare sul divano con le idee già chiare! Ecco cosa andrà in onda questa sera di martedì 11 maggio in tv!

Cosa guardare stasera in tv: il palinsesto televisivo di martedì 11 maggio 2021

Questa sera di martedì 11 maggio è super atteso l’evento che celebra il cinema italiano. Su Rai Uno andrà in onda in prima serata il David di Donatello: la 66esima edizione dei Premi David sarà condotta da Carlo Conti e vedrà la partecipazione di tantissimi celebri attori, attrici e registi! La cerimonia si svolgerà negli storici studi televisivi Fabrizio Frizzi e dal prestigioso Teatro dell’Opera di Roma.

Rai Due in prima serata ha in programma Un’ora sola vi vorrei. Si tratta dello show di Enrico Brignano che regala musica e divertimento ai telespettatori. Il programma di varietà inoltre offre spunti su costume e attualità attraverso monologhi.

Su Rai Tre è attesa Bianca Berlinguer con il suo Cartabianca. Il programma d’approfondimento racconta l’attualità e la cronaca: la conduttrice affronta temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. Inoltre, regala ai telespettatori un faccia a faccia con un personaggio noto dello spettacolo o della politica.

Rete Quattro in prima serata vede ‘Fuori dal coro’, il talk show condotto da Mario Giordano. Il programma d’attualità vede in studio diversi VIP. Su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Buongiorno Mamma, la serie televisiva con Raoul Bova.

Su Italia Uno tornano scherzi, inchieste, servizi di cronaca ed interviste con Le Iene Show. Il primo appuntamento settimanale del programma vede al timone ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La 7 vedrà Giovanni Floris a capo del suo ‘Di Martedì’, su Real Time è atteso il quarto episodio di Primo Appuntamento!