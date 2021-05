I Premi David di Donatello 2021 andranno in scena questa sera di martedì 11 maggio su Rai Uno: ecco gli ospiti ed i celebri personaggi premiati.

E’ super atteso il grande evento di questa sera, martedì 11 maggio, in diretta su Rai Uno. Parliamo della 66 esima edizione dei Premi David di Donatello. Lo show sarà in diretta sul primo canale Rai a partire dalle ore 21.25 con la regia di Maurizio Pagnussat. La cerimonia vede alla conduzione Carlo Conti si svolgerà tra gli studi televisivi storici, Fabrizio Frizzi, e il Teatro dell’Opera di Roma. Nel corso della serata attori, attrici e registi italiani saranno premiati e ci saranno ospiti incredibili. Siamo qui per svelarvi tutte le anticipazioni sull’evento che celebra il cinema italiano.

David di Donatello 2021 su Rai Uno martedì 11 maggio: i Premi e gli ospiti della serata

Carlo Conti andrà in onda questa sera di martedì 11 maggio su Rai Uno per condurre la 66 esima edizione dei Premi David di Donatello. In diretta dalle ore 21.25, ci saranno tanti ospiti e tanti attori, attrici e registi premiati. L’evento che celebra il cinema italiano vedrà ben 25 David di Donatello, un David alla carriera, due David Speciali e tre Targhe denominate David 2021 – Riconoscimento d’Onore.

Il David alla Carriera 2021 andrà a Sandra Milo, attrice ed interprete per registi come Pietrangeli e Fellini. I due David Speciali andranno a Monica Bellucci ed A Diego Abbatantuono. Tolo Tolo vincerà il David dello Spettatore! Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu riceveranno le targhe denominate David 2021 – Riconoscimento d’Onore per il fondamentale contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid.

L’ospite della serata sarà Laura Pausini che canterà “Io sì”, il singolo premiato agli ultimi Golden Globes come migliore canzone originale. Sui 147 film italiani di lungometraggio di finzione iscritti al David di Donatello 2021, di cui 47 opere prime,