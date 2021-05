Elodie balla in calze e sui tacchi, la performance è da urlo: “Wow”

La cantante Elodie balla in calze e sui tacchi e pubblica il video sui social, la perfomance è da urlo: “Wow”

Elodie è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. L’arista è nata a Roma nel 1990 ed è divenuta famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Nel programma di Canale 5, la cantante si è classificata al secondo posto, dietro Sergio Sylvestre, sfiorando per un soffio la vittoria. La sua giovane carriera può già vantare numerosi successi. La cantante ha infatti pubblicato diverse hit, tra le quali “Nero Bali“, “Pensare Male“, “Margarita” e “Guaranà”. Di recente è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, impreziosendo l’Ariston con la sua classe e la sua eleganza. La cantante è inoltre molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di due milioni di seguaci.

Elodie balla in calze e sui tacchi: che performance

Quest’anno la cantante Elodie è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello. L’artista ed ex allieva di Amici è stata scelta come co-conduttrice, ma ovviamente si è anche esibita sul palco. La Di Patrizi ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo show. L’artista per la prima volta ha cantato e ballato sul palco in stile Beyonce. Il modello americano resta lontano ancora anni luce, ma i presupposti per brillare ci sono tutti. La performance della romana ha ottenuto un buon riscontro sia dalla critica che dai telespettatori di Rai 1.

Elodie vuole dunque continuare su questa scia e sta prendendo lezioni di ballo. Proprio poche ore fa sul suo account social ha pubblicato un video in cui balla con le calze e sui tacchi. Il filmato ha lasciato tutti di stucco. Il video ha ottenuto il pieno di visualizzazioni, oltre che di like. Sono arrivati inoltre molti commenti di personaggi famosi, tra i quali anche il coreografo Giuliano Peparini, che ha apprezzato la perfomance: “Wow!”.

Siamo sicuri dunque che nel prossimo tour della cantante romana ci saranno delle performance in stile Beyonce. Il pubblico non vede l’ora di tornare ad acclamare la cantante ed ex allieva di Amici.