E’ tornato single l’ex concorrente del GF Vip 5: la sua ormai ex fidanzata ha annunciato su Instagram la fine della loro storia.

E’ sempre stata una coppia molto discussa e a cui pochi hanno creduto: l’enorme differenza d’età che intercorre tra loro aveva sempre suscitato molto scetticismo, tenendo a lungo banco nel salotti tv. Lei modella e influencer di 22 anni, lui giornalista affermato di 64 anni con due divorzi alle spalle: insomma, una coppia di certo fuori dagli schemi ma che a quanto pare ha sempre mostrato di essere unita da un grande rispetto.

Innumerevoli le insinuazioni e le accuse di star recitando per secondi fini, ma i due non si sono mai scomposti, continuando ad affermare con forza l’autenticità del loro rapporto. Ora, però, lei annuncia tramite il proprio profilo Instagram la fine della loro storia. Avete capito di chi stiamo parlando?

“L’amore può finire, ma l’affetto mai”: l’ex protagonista del GF Vip è tornato single

Da questi indizi avrete certamente capito che si tratta di Paolo Brosio e di Marialaura De Vitis. Lui ha partecipato nei mesi scorsi al GF Vip 5 per un breve periodo e già nella casa di Cinecittà aveva accennato al rapporto sentimentale che aveva al di fuori del reality. La De Vitis in queste ore ha postato una storia sul suo seguitissimo account Instagram annunciando di essersi lasciata con Brosio.

La ragazza ha usato parole molto dolci per l’uomo di cui è stata innamorata: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita” ha scritto precisando che questa rottura non cancella il bene tra loro e che Paolo resta una delle persone per lei più importanti.

A dimostrazione del bel rapporto conservato, Marialaura ha poi condiviso un video in cui la si vede al ristorante con Brosio e ribadire che “L’amore può finire, ma l’affetto mai”.