Gessica Notaro mostra il suo viso dopo l’intervento: l’attivista italiana è davvero felice, ecco il suo ultimo post sui social!

Nelle ultime settimane Gessica Notaro ha subito un lungo e doloroso intervento per riappropriarsi dei lineamenti del suo viso. Lo scorso 14 aprile raccontava di aver subito un intervento durato circa due ore. Gessica, classe ’89, è un’attivista romana divenuta nota al pubblico televisivo in seguito la vicenda che l’ha coinvolta in un fatto di cronaca. Gessica è stata sfregiata al volto, con l’acido, dal suo ex compagno. Era il 2017 quando è avvenuta la tragedia e da allora la donna ha iniziato il suo impegno nella campagna di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze. Gessica a distanza di giorni dopo l’intervento, si è finalmente mostrata in tutto il suo splendore: è tornato il sorriso sul suo volto, è davvero felice. Ecco come si è mostrata sui social.

Leggi anche Gessica Notaro, intervento terminato: “E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta”

Gessica Notaro mostra il volto dopo l’intervento: “Tanta sofferenza ma ne è valsa la pena!”

Gessica Notaro si è mostrata sui social nelle ultime ore dopo l’intervento a cui si è sottoposta per ritrovare i lineamenti del viso. Con il sorriso, si mostra sui social truccata e felice.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

“Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. IO SONO STRAFELICEEEE. Quindi tanta sofferenza ma ne è’ valsa la pena! Ps: nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta!!!!” ha scritto l’attivista. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Le ferite si sono rimarginate e può finalmente mostrarsi sorridente e felice per i risultati ottenuti!