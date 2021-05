Giulia Salemi, mini abito bianco all’Isola dei Famosi: spunta un ‘dettaglio’ che non tutti conoscono sul suo look.

Ieri, lunedì 10 maggio, è andata in onda una nuova accesissima puntata de L’Isola dei famosi. La quindicesima edizione del reality show di Canale 5 è entrata ormai nel vivo e la sfida tra naufraghi diventa sempre più avvincente. A lasciare la palapa, ieri, è stata Francesca Lodo, che ha però deciso di restare su Playa Emboscadissima con Beatrice Marchetti. Si sono invece salvate Emanuela Tittocchia e Fariba Tehrani, le altre due nominate. Per Fariba, è arrivata anche una bellissima sorpresa da parte della figlia Giulia Salemi: una torta per il suo compleanno, che era proprio ieri. Per l’occasione, Giulia è tornata in studio e ha incantato tutti con l’abito indossato. Curiosi di scoprite tutto sul suo look? Vi sveliamo un particolare che forse non conoscete!

Giulia Salemi, mini abito bianco all’Isola dei Famosi: tutti i dettagli sul look dell’ex gieffina

Giulia Salemi è tornata in studio a L’Isola dei Famosi! La modella italo persiana è la più grande sostenitrice di mamma Fariba, una delle naufraghe più discusse di questa edizione del reality. Come sempre, Giulia ha dato alcuni consigli alla sua mamma, invitandola ad ascoltare di più gli altri. A questi ultimi la Salemi ha però ricordato che il rispetto non deve mai mancare, anche se non si va d’accordo con alcune persone.

Insomma, come sempre Giulia è stata una vera potenza e, per la serata di ieri, ha scelto un mini abito bianco davvero incantevole. Ma non tutti sanno che dietro al suo look c’è sempre lui, Matteo Manzini, stilista e migliore amico della Salemi. L’abito indossato da Giulia ieri è infatti il primo della collezione estiva di Les Filles d’Eva, brand dello stilista. A riportarlo è stata anche Giulia nelle sue stories, sottolineando di amare questo abito. Date un’occhiata:

Eh si, davvero incantevole! E per tutti i fan di Giulia Salemi, tenetevi forte perché questa sera a Le Iene andrà in onda lo scherzo che l’ex gieffina ha organizzato al suo Pierpaolo Pretelli! Ci sarà da divertirsi, tutti sintonizzati su Italia Uno!