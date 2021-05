Ilary Blasi, impossibile non notare i suoi stivaletti all’Isola dei Famosi: il prezzo vi lascerà di stucco; i dettagli del look della conduttrice.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. La sfida tra i naufraghi in Honduras diventa sempre più accesa e le liti, ormai, sono all’ordine del giorno. Se ne è parlato tanto ieri sera, su Canale 5, durante la diretta di una nuova puntata del reality show di Canale 5. A condurla, come sempre, Ilary Blasi, accompagnata dal trio di opinionisti formato da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. E, per la serata di ieri, la conduttrice ha scelto un look che non è passato inosservato: l’abito era incantevole, ma sono stati soprattutto gli stivaletti a colpire i telespettatori. Curiosi di scoprire di più sulle scarpe indossate da Ilary? Vi sveliamo tutto!

Ilary Blasi, gli stivaletti indossati all’Isola dei Famosi hanno colpito tutti: sapete quanto costano?

Avete visto la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi? È stata una puntata ricca di sorprese e di colpi di scena. A partire dall’uscita di Francesca Lodo, che ha perso al televoto e ha dovuto lasciare la palapa. La naufraga, però, ha deciso di restare in Honduras, su Playa Emboscadissima, in compagnia di Beatrice Marchetti. E per la diretta di ieri sera, come sempre, Ilary Blasi ha incantato tutti col suo look. Abito nero con maxi spacco laterale, dal quale erano ben visibili gli stivaletti a rete con tacco a spillo. Le scarpe della conduttrice hanno conquistato tutti! Ma sapete quanto costano? Come riporta Fanpage.it, si tratta di un modello firmato Le Silla e costano ben 1218 euro! Insomma, un prezzo stellare.

La conduttrice ha completato il look scegliendo un acconciatura semplice: capelli sciolti e lisci, impreziositi dai maxi orecchini pendenti di Bozart. Insomma, anche ieri sera Ilary ha lasciato il segno. E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality show di Canale 5.