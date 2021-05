Secondo alcune indiscrezioni, Jennifer Lopez avrebbe trascorso un ‘weekend d’amore’ in compagnia di un suo ex fidanzato

Jennifer Lopez è una delle pop star più amate al mondo, nonché una delle più famose di sempre. La cantante è tra le maggiori esponenti del pop latino, oltre ad essere, secondo la rivista Forbes, la più ricca tra i latino-americani nell’ambiente hollywoodiano. Jennifer risulta essere anche la più influente attrice ispanica d’America secondo la lista dei “100 ispanici più influenti” della rivista People en Español. Dal 1999 ad oggi, l’artista ha lanciato circa dieci album, quasi sempre presenti all’interno della classifica della Billboard 200.

La sua vita privata è sempre stata molto movimentata. JLO, com’è soprannominata, si è sposata ben tre volte: la prima con il cameriere cubano Ojani Noa, con il quale ha divorziato nel 1998; la seconda con il ballerino Cris Judd, da cui divorzia ufficialmente nel giugno 2003; la terza con il cantante Marc Anthony, dal quale si separa nel luglio 2011 e divorzia ufficialmente nel giugno 2014. La cantante sembrava prossima alle nozze anche con l’ex sportivo Alexander Rodriguez, ma la loro storia d’amore è tramontata.

Jennifer Lopez è tornata con un suo ex fidanzato?

Lo scorso 16 aprile, Jennifer Lopez e Alexander Rodriguez hanno annunciato di non stare più insieme. In una nota inviata a Today, programma mattutino in onda su NBC, la coppia ha dichiarato: “Ci siamo resi conto che funzioniamo meglio da amici e intendiamo rimanere tali. Continueremo a a lavorare assieme, a sostenerci reciprocamente nei nostri progetti comuni”. I due hanno interrotto la loro relazione sentimentale dopo ben due anni di fidanzamento. Alex le aveva chiesto anche la mano, ma il matrimonio non è mai stato organizzato.

Dopo la separazione da Alex Rodriguez, Jennifer Lopez è stata ‘avvistata’ in compagnia di un suo ex fidanzato. Secondo alcuni tabloid americani, come People e il sito TMZ, la cantante sarebbe stata pizzicata a Los Angeles e in diverse occasioni insieme all’attore Ben Affleck. L’ultimo appuntamento romantico, sempre secondo i tabloid, sarebbe stata una gita fuori porta in occasione della festa della mamma. La coppia avrebbe trascorso un dolcissimo weekend in uno lussuoso resort tra le montagne del Montana.