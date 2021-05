Romina Giamminelli è la moglie di Marco Maddaloni: sapete dove l’abbiamo già vista in tv? Una curiosità che non tutti conoscono.

Lui lo conosciamo benissimo: è un campione di judo, ma anche un personaggio amatissimo in tv. Parliamo di Marco Maddaloni, che dopo aver vinto l’Isola dei famosi nel 2019, è tornato in Honduras quest’anno, per aiutare i naufraghi ad adattarsi al reality. Non tutti però conoscono la sua splendida moglie: si chiama Romina Giamminelli, che ha conosciuto nel 2009 e sposato nel 2019. Insieme hanno messo su una splendida famiglia, ma ricordate dove abbiamo già visto lei? Ha partecipato ad un noto reality show nel 2014! Vi sveliamo tutto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Marco Maddaloni, la moglie Romina Giamminelli ha partecipato ad un noto reality in tv: ecco quale

È stato uno dei concorrenti più amati di tutte le edizione de L’Isola dei Famosi. Parliamo di Marco Maddaloni, che ha trionfato nell’edizione del 2019 del reality show di Canale 5. Il campione di judo ha dimostrato di essere un naufrago perfetto, a tal punto che la produzione ha deciso di rispedirlo sull’Isola anche quest’anno, per qualche settimana, nel ruolo di ‘salvavita’! Maddaloni ha, infatti, aiutato Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo ad inserirsi nella vita isolana, dando loro consigli e dritte per sopravvivere nel reality. Dopo alcune settimane su Parasite Island, i due naufraghi sono stati pronti per far parte a tutti gli effetti del gruppo di concorrenti ufficiali del reality. Ma forse non tutti sanno che anche la sua splendida moglie Romina ha partecipato ad un reality molto seguito nella nostra tv. La ricordate? Era nel team de Le Immigrate, nell’edizione del 2014 di Pechino Express! In coppia con lei la modella Mariana Rodriguez:

Eh si, un particolare che non tutti ricordavano! E se volete vedere la coppia insieme in tv, non perdetevi la puntata di questa sera, martedì 11 maggio 2021, de Le Iene! Per Marco Maddaloni un terribile scherzo, con la complicità proprio di Romina. Ci sarà da ridere!