Matteo Bassetti, virologo presente in numerosi talk televisivi, ha una splendida famiglia: chi è sua moglie, quanti anni ha e che lavoro fa.

Abbiamo imparato a conoscerlo durante la pandemia da Coronavirus scoppiata l’anno scorso: Matteo Bassetti, primario del reparto di Infettivologia del Policlinico San Martino di Genova, è diventato ormai un volto familiare per il pubblico televisivo. Presente in numerosi talk show, il virologo ligure da più di un anno ormai aggiorna gli italiani sugli sviluppi della situazione sanitaria.

Carismatico e rassicurante, Bassetti ha riscosso un grande successo ed è tra i medici più apprezzati sia per le sue competenze sia per il suo modo di approcciarsi alla gente quando appare in tv. Da quando è diventato un volto popolare, è molto attivo e seguito sui social e grande è la curiosità attorno alla sua sfera privata. A tal proposito, scopriamo chi è, come si chiama, quanti anni ha e che lavoro fa sua moglie.

Matteo Bassetti, cosa sappiamo della sfera privata del celebre virologo: sapete chi è sua moglie?

Più volte preso di mira per le frequenti presenze in tv, il professor Bassetti si è difeso nel corso di un’intervista al settimanale Di Più. Innanzitutto, a chi insinua che vada in televisione per denaro, risponde che non percepisce alcun compenso per parlare del Covid nei programmi. “Non vado in tv per fare un reality ma per parlare di Covid, un argomento che è di mia competenza. Ricordo che ci vado gratis”, chiarisce.

E aggiunge: “Non sottraggo tempo ai miei pazienti ma caso mai alla mia famiglia”. Ma cosa sappiamo della sua famiglia? Chi è sua moglie? Ebbene, Matteo Bassetti è sposato dal 2003 con Chiara, che di lavoro fa l’albergatrice ed ha 43 anni. I due hanno due figli, Dante, 16 anni, e Francesco, 12.

Come mostra questa foto tratta dal profilo Instagram della donna, lei e Bassetti formano proprio una bella coppia, complimenti!