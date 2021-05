Lorella Cuccarini sarà riconfermata ad Amici la prossima edizione? Arriva la risposta della maestra di danza.

Quest’anno, ad Amici di Maria De Filippi, ci sono state due new entry tra i professori, infatti, Arisa e Lorella Cuccarini, hanno preso, rispettivamente, il ruolo di maestra di canto e di maestra di ballo. Il talent è arrivato alla fase Serale, e le due insegnanti sono apparse insieme nella medesima squadra.

Arisa e Lorella hanno accompagnato i loro allievi, in questo percorso tanto complicato, manifestando, sempre, un grande appoggio. La maestra di danza, proprio oggi, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. Qualche utente curioso, e speranzoso di poterla vedere ancora nella prossima edizione, come un po’ tutti, le ha chiesto se sarà riconfermata ad Amici, e la bella Lorella ha così risposto.

Lorella Cuccarini sarà confermata ad Amici? Cosa ha rivelato la maestra

Lorella Cuccarini, come abbiamo espresso poco prima, ha risposto, nel pomeriggio di oggi, ad alcune domande dei suoi follower. La maestra di danza è entrata, quest’anno, a far parte della grande famiglia di Amici di Maria De Filippi, e il suo percorso all’interno della scuola, al fianco dei ballerini, ha conquistato proprio tutti.

Rispondendo ad un utente, alla domanda ‘Riconferma ad Amici vero? Sei perfetta lì!’, la bella Lorella ha così risposto: “Non abbiamo ancora finito quest’edizione, mi sembra ancora prematuro parlarne, quello che posso dirvi che per me è stata un’esperienza magnifica”.

Queste le parole della Cuccarini, che ha così risposto ad uno dei suoi follower. A quanto pare, come da lei riportato, quest’edizione è in fase di conclusione, e non è ancora possibile parlare di una prossima edizione, e di una sua eventuale presenza, anche se le speranze che lei possa esserci sono alte, dato che, Lorella Cuccarini è davvero amatissima!