Silvio Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele di Milano per accertamenti post Covid: il leader di Forza Italia sarebbe arrivato in ospedale questa mattina.

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo le prime indiscrezioni, il ricovero del leader di Forza Italia sarebbe dovuto ad accertamenti post Covid: Berlusconi ha contratto il virus nell’autunno dello scorso anno. L’ex primo ministro è tornato in ospedale dopo undici giorni dalle dimissioni: era tornato a casa lo scorso 30 aprile, dopo 24 giorni di ricovero. Silvio Berlusconi avrebbe fatto ingresso in ospedale nella mattina di oggi, martedì 11 maggio 2021, intorno alle ore 7.

Silvio Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele di Milano a undici giorni dalle dimissioni

Silvio Berlusconi è stato ricoverato di nuovo all’ospedale San Raffaele di Milano questa mattina, martedì 11 maggio. Un ricovero che arriva dopo pochi giorni dalle dimissioni: il leader di Forza Italia aveva lasciato l’ospedale per tornare nella sua villa di Arcore venerdì 30 aprile, dopo 24 giorni di degenza: era stato infatti ricoverato il 6 aprile. L’ex premier si trova nella suite al sesto piano del reparto Diamante dell’ospedale.

Come riporta anche Ansa, Silvio Berlusconi è tornato in ospedale per continuare a sottoporsi alle terapie che sta seguendo, per superare gli strascichi del Covid, che lo aveva colpito lo scorso autunno.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, tra due giorni, 13 maggio, è in programma la prossima udienza del processo Ruby Ter a Siena, rinviata svariate volte dopo la richiesta di condanna della pm Valentina Magnini. Il primo rinvio del processo si ebbe il 21 maggio del 2020, a causa delle restrizioni del Covid, che impedivano ai legali di raggiungere Siena. A ottobre ci fu invece il rinvio per la positività di Silvio Berlusconi al Covid, contratto nello scorso autunno; il terzo rinvio il 25 novembre, per la volontà di Berlusconi di deporre in aula. I successivi rinvii, a partire da quello del 14 gennaio di quest’anno, sono dovuti a questioni di salute dell’ex premier.