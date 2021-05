Tutto pronto per Temptation Island 2021, spunta anche la data d’inizio: ecco quando potrebbe andare in onda la prima puntata

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5. La trasmissione ha avuto un enorme successo sulla rete del Biscione e a partire dal 18 settembre 2018, oltre alla versione NIP condotta da Filippo Bisciglia, va in onda anche la versione VIP del programma condotta da Alessia Marcuzzi. Il format prevede la partecipazione di sei coppie, le quali vengono divise per ventuno giorni in due villaggi diversi. I fidanzanti e le fidanzate devono convivere con dodici tentatori e dodici tentatrici. Alla fine del viaggio nei sentimenti, la coppia deciderà se uscire insieme dal programma oppure separati.

Temptation Island 2021, spunta la data d’inizio

La produzione di Temptation Island è al lavoro per la nuova edizione. Proprio in questi giorni si sta definendo il cast. Quali saranno le coppie che metteranno alla prova la loro relazione nel villaggio dei sentimenti? Ci saranno anche coppie famose? Al momento non abbiamo informazioni riguardo ai concorrenti della nuova edizione. Quasi sicuramente tra le sei coppie partecipanti potrebbe esserci qualcuna già nota al piccolo schermo. Potrebbero essere coppie nate nello studio di Uomini e Donne, come ad esempio Davide e Chiara, oppure nate al Grande Fratello Vip, come Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Al momento sono questi i nomi caldi.

Il reality show andrà in onda come al solito in estate e il portale TV Blog ha già anticipato la data d’inizio. Secondo loro, la trasmissione prenderà il via mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5. L’ultima puntata, invece, dovrebbe andare in onda mercoledì 2 agosto. Al momento ci teniamo a precisare che queste sono solo indiscrezioni e come tali devono essere prese con le pinze. Rimandiamo la totale responsabilità al portale che ha diffuso la notizia e che abbiamo sopra citato.

La produzione ieri pomeriggio ha pubblicato una foto sui social, scrivendo: “Stiamo tornando! Siete pronti ad un nuovo viaggio nei sentimenti con Temptation Island? Ci vediamo prossimamente su Canale 5″.