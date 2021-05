Ha interpretato “Supermen” nelle vesti di un affascinante e comune adolescente: ricordate il “Clark Kent” di “Smallville”, com’è cambiato oggi Tom Welling?

“Smallville” è stata una delle prime serie tv a concentrarsi sulla storia che precede la “nascita” dei supereroi per come li conosciamo. Il format raccontava l’adolescenza di Clark Kent, l’eccezionale e straordinario Superman, interpretato dal giovane e affascinante Tom Welling: sapete com’è diventato oggi l’incredibile attore? Arricchito da un cast strepitoso, “Smallville” ha accompagnato il pubblico nella vita del supereroe, passo dopo passo, dall’adolescenza fino alla maturità. Abbiamo ammirato Clark imparare a conoscere i suoi poteri e le sue debolezze, lo abbiamo visto innamorarsi e soffrire e abbiamo compreso le difficoltà, i sacrifici e le rinunce che ha dovuto compiere per poter proteggere il suo immenso segreto. Siete curiosi di scoprire com’è oggi il protagonista?

Tom Welling: com’è oggi l’interprete di “Clark Kent” in “Smallville”

Non riusciremmo davvero a immaginare un altro attore nei panni del giovane Superman. Tom Welling ha sempre posseduto il viso angelico e la prestanza fisica per interpretare l’amatissimo supereroe. Affascinante, carismatico e dallo sguardo magnetico, il talentuoso attore ha saputo regalare al personaggio sfumature uniche.

Classe 1977, Tom Welling è oggi padre di un bambino nato nel 2019 dal suo secondo matrimonio. Lo abbiamo ammirato non solo in tv, ma anche al cinema: come dimenticare “Una scatenata dozzina”? Di recente, l’attore ha fatto parte del cast di un’altra serie molto amata e popolare: stiamo parlando di “Lucifer”, in cui il talentuoso inteprete ha ricoperto il ruolo di “Caino”. Siete curiosi di vedere com’è cambiato dai tempi di Smallville? Non vi resta che dare un’occhiata di seguito, dove troverete un breve video condiviso dall’attore tramite Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Welling (@tomwelling)

Lo riconoscete? A parte la leggera brizzolatura ai capelli, l’interprete è sempre affascinante e il tempo sembra non essere mai trascorso. Siete d’accordo anche voi?