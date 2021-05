Uomini e Donne, anticipazioni martedì 11 maggio: arriva il bacio tanto atteso; cosa accadrà nella puntata di oggi.

Oggi, su Canale 5, una nuova ricchissima puntata di Uomini e Donne. Dopo le emozioni della scelta di Samantha, in onda ieri, resta da capire cosa ne sarà di Massimiliano e Giacomo! Uno dei due, però, ha già scelto: si tratta di Massimiliano, la cui scelta è stata registrata qualche giorno fa. Quando la vedremo in onda? Non è ancora chiaro, quel che è certo è che manca sempre di meno alla fine di questa ricchissima stagione. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi? Come sempre non esistono anticipazioni ufficiali giornaliere, essendo le puntate registrate diversi giorni prima. Tuttavia, cerchiamo di capire cosa potrà andare in onda oggi 11 maggio…potrebbe arrivare un bacio che infiamma lo studio!

Uomini e Donne, anticipazioni martedì 11 maggio: arriva il bacio per Massimiliano?

Pronti per una nuova puntata di Uomini e Donne? Dopo il lieto fine tra Samantha e il corteggiatore Alessio, oggi la parentesi trono classico dovrebbe essere dedicata a Massimiliano Mollicone. La scelta del tronista è stata già registrata ( clicca chi se vuoi sapere come è andata e non temi spoiler!), ma oggi potremmo assistere a un momento cruciale del suo percorso sul trono. In esterna, infatti, il tronista bacia Vanessa, al termine di un’uscita molto bella ed emozionante. L’armonia tra i due, però, dura poco e si distrugge in studio, quando il tronista impiega molto tempo a rassicurare la sua ‘rivale’ Eugenia, infastidita dal bacio che ha visto.

È proprio Vanessa, dopo, a sbottare per il comportamento di Massimiliano, decidendo di abbandonare lo studio. Insomma, colpi di scena ed emozioni contrastanti nella puntata in onda oggi. Non perdetevela, come sempre, alle ore 14 e 45 su Canale 5. L’ultima puntata di questa stagione dovrebbe andare in onda venerdì 28 maggio: nasceranno nuove coppie in studio dopo quella formata da Samantha e Alessio? Noi ce lo auguriamo con tutto il cuore!