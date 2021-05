Uomini e Donne, Bohdan non è stato scelto da Samantha: cosa è successo dopo la puntata; il gesto social non è passato inosservato.

Pioggia di petali rossi e parole piene d’amore a Uomini e Donne: per Samantha Curcio è arrivato il tanto atteso lieto fine. La tronista ha scelto Alessio Cannicola, che ha detto si, sorpreso ed emozionato per la decisione improvvisa di Samantha. Che, quindi, ha deciso di non scegliere Bohdan, l’altro corteggiatore che stava conoscendo. Una modalità un po’ diversa dal solito di comunicare la “non scelta”: è accaduto in studio, in presenza della scelta Alessio. E la tronista non ha risparmiato parole dure nei confronti di Bohdan, che ha definito arrogante ed egoista. E proprio ieri, sui social, l’ex corteggiatore ha pubblicato un post su Instagram che potrebbe essere riferito proprio alla sua esperienza a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Bohdan dopo la scelta di Samantha: la frase su Instagram non è passata inosservata

Bohdan Beyba non è stato scelto dalla tronista Samantha Curcio. La giovane campana ha scelto di iniziare una storia con Alessio, il corteggiatore che sin dall’inizio l’aveva colpita. Per Bohdan, invece, la tronista non ha avuto parole dolcissime. Al contrario, Samantha ha criticato il comportamento del suo corteggiatore nell’ultima settimana: secondo la tronista, Bohda ha dimostrato di essere egoista e di aver pensato solo a sé stesso. Parole con le quali il corteggiatore non è stato assolutamente d’accordo. Come sappiamo, la puntata della scelta è andata in onda ieri, ma è stata registrata diversi giorni prima. Ieri, però, dopo la messa in onda, sul profilo Instagram di Bohdan è apparso un post che non è passato inosservato.. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BOGDAN BEYBA (@bohdanbeyba)

“Ogni storia ha bisogno di un cattivo”, scrive Bohdan nella didascalia al suo post, pubblicato su Instagram proprio ieri. Una frase che, per molti, fa riferimento proprio alla sua esperienza ad Uomini e Donne. E voi, cosa ne pensate della scelta di Samantha? Vi piace insieme ad Alessio?