Il meraviglioso post di Giorgia Palmas che annuncia le nozze avvenute con Filippo Magnini, padre della sua seconda figlia.

La pandemia ha rivoluzionato le nostre vite: quelle che prima erano abitudini normali sono diventate per certi aspetti quasi un miraggio. Un settore certamente messo a dura prova dalla situazione sanitaria è quello dei matrimoni, per il momento sospesi. Tuttavia, qualcuno che osa fare il grande passo nonostante tutto c’è: ovviamente, chi vuole sposarsi in questo periodo deve rinunciare alla festa con più di trenta invitati e accettare di indossare la mascherina.

E’ ciò che hanno fatto Giorgia Palmas e Filippo Magnini, coppia affiatatissima da tempo e che aveva dovuto rimandare le nozze proprio a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Proprio in questi minuti l’ex velina ha annunciato su Instagram di essersi sposata con Magnini, scopriamo tutti i dettagli!

Giorgia e Filippo finalmente marito e moglie: fan pazzi di gioia

La splendida coppia ha una bambina, Mia, nata a settembre dello scorso anno e battezzata il 25 aprile 2021. Festeggiamenti rimandati quindi per loro, ma per un amore così grande, la gioia di essere comunque convolati a nozze rende sopportabile la rinuncia. Si è trattato ovviamente di una cerimonia civile, solo con pochi parenti e i testimoni.

Nel bellissimo post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, l’ex velina ha spiegato di essere fiduciosa e ottimista: “Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto”, ha scritto. Nella foto che immortala un loro tenero bacio, i due appaiono raggianti ed elegantissimi, anche se non con gli abiti tradizionali degli sposi.

Tantissimi auguri per una lunga e felice vita insieme!