Questa sera la tv proporrà “After”, il primo film della saga che ha conquistato il pubblico negli ultimi anni: Josephine Langford è la protagonista, “Tessa”, ma sapete che anche sua sorella è un’attrice? È famosissima!

Questa sera su Rai 2 andrà in onda “After” il primo film della saga che ha conquistato il pubblico negli ultimi anni. La storia d’amore di Tessa e Hardin ha fatto sognare sia nella versione cartacea che in quella cinematografica. Ad arricchire la trama una serie di ostacoli e personaggi dalle sfumature e personalità diverse. Nei panni della bellissima e dolce protagonista troviamo Josephine Langoford, giovane e talentuosa interprete: sapete che anche sua sorella è una celebre attrice? Ha recitato in una serie tv che è stata un vero e proprio fenomeno. Curiosi di scoprirne di più?

Josephine Langford: sapete chi è sua sorella, anche lei celebre attrice?

Classe 1997, Josephine Langford è un’attrice giovanissima che ha già dimostrato un grande talento. La sua passione per la recitazione risale all’infanzia e a soli 15 anni ha preso parte a diversi cortometraggi. La svolta è arrivata con “After” che l’ha consacrata al successo e alla fama globale. L’attrice ha recitato anche in due serie televisive molto amate: “Wolf Creek” e “Into the dark”.

Non tutti lo sanno, ma anche la sorella maggiore di Josephine è una celebre attrice. Ha interpretato la protagonista di una serie tv diventata un vero fenomeno negli anni scorsi. Di chi si tratta? Ebbene, ricordate la protagonista di “Tredici”, la dolce e fragile Hanna? La sua interprete, Katherine Langoford è la sorella di Josephine! Una famiglia piena di talento, non c’è che dire. Entrambe le sorelle Langford sono giovani, bellissime e dotate di una predisposizione naturale alla recitazione! Ecco di seguito uno scatto che immortala Katherine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATHERINE LANGFORD (@katherinelangford)

Non trovate che si somiglino moltissimo? E voi, sapevate che la protagonista di “After” avesse una sorella tanto celebre?