Amici, ex allieva in un brutto momento: “Sento la solitudine”

Amici, l’ex allieva, attraverso alcuni messaggi social, manifesta il momento di solitudine provato.

Amici è un talent show, in cui ogni anno, numerosi talenti entrano a far parte della scuola più spiata d’Italia, dimostrando attraverso le esibizioni portate in studio, la propria arte. Un’ex allieva del talent, attraverso delle storie instagram, ha manifestato il momento di forte solitudine provata.

La cantante ha espresso di trovarsi in un periodo particolare, e di sentire la solitudine più di ogni altra cosa. Un momento delicato, e la giovane che ha così voluto rendere partecipi i suoi follower.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>>clicca qui

Amici, ex allieva in un momento delicato: “Sento la solitudine”

Purtroppo, per l’ex allieva, questo è un momento particolarmente difficile, e così, sui social ha voluto rendere partecipi i suoi follower, che la seguono con tanto affetto, e mostrano sempre una certa vicinanza. Lei è Arianna Gianfelici, la cantante entrata ad Amici di Maria De Filippi, ma che non è riuscita ad arrivare alla seconda fase del talent.

L’artista sui social, ha espresso le sensazioni provate, trovandosi in un brutto momento. “E’ un periodo particolare per me, mi sento molto giù di morale, ma soprattutto sento la solitudine più di ogni altra cosa. Vorrei dirvi una cosa… non tenete vicino a voi gente che può essere tranquillamente sostituita, circondatevi di persone che vi amano”.

A quanto pare, Arianna si trova ad affrontare un periodo molto particolare; la cantante, nelle precedenti storie, ha affermato di star meglio, sembrerebbe, infatti, di aver avuto un momento particolarmente delicato, e di aver vissuto attimi difficili. La Gianfelici ha voluto rassicurare i suoi follower, spronandoli anche a circondarsi di persone che realmente possano amarli. Un messaggio chiaro e sincero, arrivato in un momento molto delicato per l’ex allieva di Amici.