Anna Tatangelo senza limiti: l’annuncio a sorpresa riguardante un’altra clamorosa novità in arrivo, che cosa bolle in pentola adesso?

Una cosa è certa: Anna Tatangelo è letteralmente inarrestabile! A distanza di pochissimi giorni dall’uscita del suo singolo “Serenata”, la cantante di Sora è felice e contenta di dare un altro annuncio a sorpresa al suo pubblico social. Pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la bellissima Anna ha reso partecipi i suoi sostenitori di una novità in arrivo davvero clamorosa.

Sembrerebbe che questo sia proprio l’anno della rinascita per Anna Tatangelo. A distanza di poco meno di un anno dall’uscita del suo singolo “Guapo” che ha sancito l’inizio di una fase della sua carriera, la splendida cantante di Sora continua a macinare veri e propri record. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Pochissime ore fa, un’altra incredibile novità. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Anna Tatangelo, incredibile novità in arrivo: l’annuncio poco fa

“Stay tuned”, scrive Anna Tatangelo a corredo di questo suo ultimo scatto Instagram. Bella più che mai, la cantante di Sora ha condiviso una nuova fotografia social. E al suo corredo vi ha inserito un annuncio davvero clamoroso. Un messaggio “enigmatico”, c’è da ammetterlo. Soprattutto perché, fino a questo momento, non si è affatto sbilanciata in merito. Fatto sta che le sue parole fanno chiaramente presagire che qualcosa in arrivo sta arrivando. Cosa sarà mai?

In questo ultimo periodo, se avete seguito attentamente le sue Instagram Stories, avete notato che Anna Tatangelo si sta dando parecchio da fare a lavoro. Sarà proprio a questo che si riferisce su Instagram? Ovviamente, non lo sappiamo. Una cosa è certa, però: si tratta di una novità davvero clamorosa! Al momento, come dicevamo precedentemente, non possiamo darvi grandissime informazioni in merito. Ma, ovviamente, i suoi followers sono letteralmente esplosi di gioia.

Che sia un nuovo singolo o un nuovo disco? Questo non lo sappiamo. Una cosa, però, è certa: noi non vediamo l’ora di poter vedere cosa bolle in pentola. Voi?