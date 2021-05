Barbara D’Urso sarà sostituita dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione sta facendo il giro del web: ecco cosa succede!

Una notizia sta facendo chiacchierare tutti nelle ultime ore. C’è aria di cambiamenti? Forse sì. A quanto pare, secondo quando ha rivelato il settimanale Nuovo Tv, Adriana Volpe ed Elisa Isoardi potrebbero sbarcare presto su Canale 5 per prendere il posto di…Barbara D’Urso! La notizia sconvolge i fan e telespettatori di Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni però, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex volto di La prova del cuoco non partirebbe da subito. Ecco nel dettaglio di cosa si parla.

Barbara D’Urso sostituita da una concorrente de L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Una clamorosa indiscrezione arriva dal settimanale Nuovo Tv. A quanto pare Elisa Isoardi potrebbe presto condurre una versione estiva di un programma su Canale 5! Si vocifera in giro che l’ex naufraga de l’Isola dei Famosi ed ex volto di La Prova del Cuoco potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso! Su Leggo però si legge che si tratterà di una versione estiva del programma che partirebbe a giugno: nessuna sostituzione dunque! Pomeriggio 5 resta comunque il programma della D’Urso, definita da molti la ‘Queen di Mediaset’.

Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi: perchè ha abbandonato

A causa di un infortunio all’occhio, Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare il gioco in Honduras. “Mi è dispiaciuto lasciare ma l’occhio andava curato, è stata un’esperienza durissima. Non c’era praticamente niente, dal cibo al deodorante, e anche il bagno. Quando si torna a mangiare dopo un mese fanno male le gengive e i denti perché non si è più abituati a masticare. Quello che conta è sopravvivere e aiutare il gruppo, ma sinceramente non pensavo di esserci riuscita con quella grinta” ha raccontato l’ex naufraga in un’intervista a Verissimo.