Lutto nel mondo del ciclismo: muore per Covid a soli 30 anni Cristopher Mansilla, parole da brividi nel suo ultimo post su Facebook.

Una trombosi polmonare scaturita dal Covid che non gli ha lasciato scampo: è morto così, ad appena 30 anni, il ciclista cileno Cristopher Mansilla. Alle sue spalle una carriera sportiva eccellente, fatta di tanti traguardi raggiunti soprattutto nei Giochi Panamericani su pista. Due medaglie d’oro nell’Americana (2011 e 2012), una d’argento nello Scratch (2011) e un altro argento nell’Omnium (2014). Inoltre, aveva vinto nel 2014 e nel 2015 due bronzi nello Scratch. Nel 2008 un oro e nel 2009 un bronzo gareggiando nello sprint a squadre.

Leggi anche—>>Attore e Youtuber morto a 35 anni causa Covid: in un video denuncia le cure ricevute

Una scomparsa dolorosa che segna il modo del ciclismo. Il Ministro dello Sport cileno con queste parole ha espresso il suo cordoglio: “Siamo profondamente dispiaciuti per la partenza del nostro amato ciclista Cristopher Mansilla, che ci ha lasciato ieri sera quando aveva solo 30 anni”.

Lo sportivo si è spento nella notte di lunedì, dopo essere stato indotto in coma: nel suo ultimo post su Facebook, le parole da brividi del giovane.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Covid, il messaggio da brividi di Cristopher Mansilla

Tra pochi giorni, il 24 maggio, Mansilla avrebbe festeggiato i suoi 31 anni. Purtroppo quel giorno per lui non arriverà e lo scorso 7 maggio il ciclista aveva salutato tutti con un messaggio sul proprio profilo Facebook. Parole che , a rileggerle ora, fanno impressione: “Mi indurranno in coma a causa del problema ai polmoni che mi affligge. Vediamo se questo corpo non è arrugginito e può svegliarsi ancora una volta”. Poi lo straziante saluto alla sua famiglia e agli amici: “Con questo vi saluto fino alla fine di questa tappa decisiva. Saluti e benedizioni a tutti”.

Omaggio anche da parte del Comitato olimpico cileno che sul proprio account ufficiale ha scritto: “Riposa in pace. Dal Team Chile ci rammarichiamo per la morte di Christopher Mansilla, un eccezionale ciclista di soli 30 anni e pluripremiato panamericano”.