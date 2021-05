Nella puntata odierna di “Chi l’ha visto?”, l’avvocato Frazzitta ha rivelato: “Mi è arrivata una lettera anonima”, ecco le sue parole

Dopo la segnalazione dell’infermiera russa alla trasmissione Chi l’ha visto, il caso legato alla scomparsa di Denise Pipitone è stato riaperto. La donna russa aveva segnalato la presenza di una ragazza somigliante a Denise che cercava famiglia in una trasmissione russa. In seguito, il DNA ha però mostrato che non si tratta della bambina scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazzara del Vallo. Il caso resta dunque irrisolto. Che fine ha fatto la piccola Denise? La bambina, dopo la sparizione avvenuta nei pressi della casa materna, fu avvistata da una guardia giurata davanti ad un istituto bancario. L’uomo notò una bambina molto somigliante a Denise in compagnia di una famiglia rom. La guardia giurata riuscì a filmare la bambina, la quale viene chiamata “Danas” e la si sente chiedere ad una donna: “Dove mi porti?“.

Denise Pipitone, colpo di scena: le parole dell’avvocato

Nel corso della puntata odierna di “Chi l’ha visto?”, in studio era presente l’avvocato Frazzitta. Il legale ha dichiarato: “Oggi al mio studio è arrivata una lettera anonima. Ne sono arrivate tante in questi anni. Ma adesso ringrazio questa persona per il senso civico dimostrato. Ci sarebbe una grande credibilità da parte dell’anonimo che ci ha scritto. Nel ringraziarla perchè l’ha fatto, abbiamo bisogno di un altro passo. Questo è l’unico modo che abbiamo per comunicare con questa persona. Ma abbiamo bisogno di un altro passo. Possiamo garantire la massima riservatezza”. Infine, l’avvocato ha concluso: “Lo ringraziamo per il senso civico, ma chiediamo un ulteriore sforzo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)



Una testimonianza importante, che si aggiunge al servizio realizzato sul testimone sordomuto.