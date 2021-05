Sul suo canale social ufficiale, Elena D’Amario ha condiviso una sua foto da piccola in compagnia della mamma: quel dettaglio non sfugge.

È una delle attuali ballerine professioniste di Amici, Elena D’Amario. Entrata a far parte di questo mondo nel lontano 2009, in seguito alla sua partecipazione nel medesimo talent che ha consacrato il suo successo, la splendida D’Amario ha saputo conquistare l’interesse di tutti in un vero e proprio batter baleno. Sarà per la sua immensa bellezza o per il suo spropositato talento, fatto sta che la giovanissima Elena è una delle ballerine più amate ed apprezzate dal pubblico italiano e non solo.

Leggi anche –> Elena D’Amario: “E’ tanto difficile”, la confessione sulla sua vita sentimentale

Con un profilo Instagram che conta più di un milione di followers, Elena rientra tra le vere e proprie stelle del famoso social. È proprio qui che, oltre a condividere incantevoli scatti fotografici, pochissime ore fa, ha pubblicato un suo scatto da piccola in compagnia della sua mamma. La foto, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Eppure, c’è un particolare dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. Quale? Scopriamolo!

Elena D’Amario da piccola, spunta la foto con la mamma: impressionante!

Proprio nel giorno della Festa della Mamma, Elena D’Amario non ha potuto affatto fare a meno di condividere uno scatto proprio in compagnia della sua mamma. Uno scatto tanto semplice quanto dolcissimo, ve lo assicuriamo. Perché? La risposta è davvero semplice: proprio in questa fotografia, la ballerina di Amici si mostra da bambina. Non sappiamo quanti anni siano passati da questo scatto e né quanti ne abbia avuti, fatto sta che non si può fare a meno di notare un dettaglio davvero “impressionante”.

Leggi anche –> Amici, ospite Enrico Nigiotti: l’indimenticabile episodio con la D’Amario

È in compagnia della sua mamma e di sua sorella, Elena in questo scatto da piccolissima. Eppure, c’è un dettaglio che non è affatto sfuggito. E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. Procediamo, però, con ordine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

Eccola qui, Elena D’Amario da piccina con la sua mamma. Avete notato anche voi quel dettaglio che vi abbiamo citato prima? Senza alcun dubbio! In questa foto, la madre della ballerina è identica a com’è Elena adesso.

Un dettaglio davvero “impressionante”. È proprio il caso di dirlo: tale madre, tale figlia!