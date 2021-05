Con la stagione 6 di Fortnite arriva anche la skin di Beast Boy: di seguito vi spieghiamo come ottenere (anche in modo gratuito)

Fortnite attualmente è uno dei videogiochi più in voga. È stato sviluppato nel 2017 da Epic Games e People Can Fly. Il videogioco presenta tre modalità distinte: Salva il mondo, Modalità Creativa e Battaglia reale. L’ultima è sicuramente quella più amata dai videogamer. La modalità Battle Royale è ambientata su un’isola in cui 100 giocatori lottano per la sopravvivenza. Anche all’interno della Battaglia reale ci sono tre distinte modalità: singolo, coppie, terzetti e squadre.

Fortnite, arriva la skin Beast Boy: come ottenerla

Nei giorni scorsi è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per il videogame Fortnite. Dopo Corvina, uno dei guerrieri del Pass battaglia, arriva anche Beast Boy. La skin, a partire dal 14 maggio alle 02:00, sarà disponibile nel Negozio oggetti. Oltre alla skin ci sarà anche il dorso decorativo Titano del divano e il piccone Mazza BB Beast. La skin contiene un’emote incorporata chiamata Scatena la scimmia. Tale emote permetterà al personaggio di trasformarsi nella sua versione gorilla.

Come ottenere la nuovissima skin introdotta nel videogame? È possibile ottenere il costume, il dorso decorativo Titano del divano e il piccone Mazza BB Beast nel bundle Beast Boy. Questi ovviamente possono essere acquistati anche singolarmente. I videogamer dunque dovranno ‘shoppare‘ (termine per indicare ‘acquistare’) per ottenere la nuova skin oppure l’intero bundle.

In realtà, ci sarebbe stata anche un’ulteriore possibilità per ottenere la skin in modo gratuito. I videogamer avrebbero potuto sbloccare in anticipo la skin Beast Boy partecipando alla Coppa Teen Titans, torneo a coppie in programma per mercoledì 12 maggio 2021. Nella coppia si può giocare fino a 10 partite nella finestra temporale di 3 ore.