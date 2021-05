Isola Dei Famosi: in arrivo una squalifica? Il retroscena che non tutti conoscono.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni, tra i naufraghi, sono all’ordine del giorno. Una nuova diretta dall’Honduras ci sarà venerdì sera, quando scopriremo anche il verdetto del televoto attualmente in corso. Ci saranno, poi, le consuete prove di resistenza, per accaparrarsi ricompense e collana del leader. E, infine, le tanto temute nomination. E proprio durante le nomination della scorsa puntata, in onda lunedì 10 maggio, è accaduto qualcosa di particolare. Durante la sua nomination, una concorrente ha confessato che uno nei naufraghi avrebbe bestemmiato. Di chi si tratta e, soprattutto, arriveranno punizioni? Scopriamo di più!

Isola Dei Famosi: in arrivo una squalifica? Il concorrente avrebbe bestemmiato

Squalifica in arrivo all’Isola dei Famosi? Se quello che ha detto Fariba Tehrani fosse confermato, non si esclude che la permanenza di uno dei naufraghi potrebbe essere a rischio. La concorrente, infatti, durante le nomination, ha dichiarato che Awed, il naufrago che ha nominato, avrebbe bestemmiato. “È cambiato da così a così, e stamattina ha bestemmiato con Dio”, queste la parole della concorrente persiana, che è stata però interrotta dalla conduttrice durante il suo sfogo.

Il modo in cui Fariba ha detto che Awed ha anche bestemmiato e se fossimo stati al GF a quest’ora sarebbe già a casa 🥺🥺 #prelemi pic.twitter.com/y1oKLC4B7x — 🫀💉 (@cloramfenicolo1) May 10, 2021

A differenza del GF, però, l’Isola dei famosi non è in onda 24 ore su 24, di conseguenza nessuno ha seguito il momento di cui parla Fariba, che non è stato trasmesso dalla regia. Gli autori indagheranno per cercare il presunto video ‘incriminato’ e, eventualmente, prendere provvedimenti nei confronti dello youtuber? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.

Ricordiamo che, al momento, in nomination ci sono Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò. Chi di loro sarà salvato dal pubblico? Appuntamento a venerdì sera, su Canale 5, per una nuova imperdibile puntata con L’isola dei Famosi!