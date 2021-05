Nel corso dell’ultima diretta de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha commesso una gaffe clamorosa: si è sentito chiaramente!

La sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi, come al solito, è stata davvero imperdibile. Ricco di colpi di scena e di momenti irripetibile, la nuova puntata dell’adventure reality ha saputo tenere incollati il pubblico italiano dal primo all’ultimo minuto di diretta. Come sempre, ovviamente, non sono affatto mancati i momenti goliardici. E, perché no, anche le gaffe di Ilary Blasi. Anche nel corso della sedicesima puntata, la conduttrice romana ha fatto sorridere i suoi telespettatori con la sua spontaneità. Cosa è successo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la Blasi ha “spoilerato” qualcosa di straordinario.

Leggi anche –> Isola dei Famosi, clamorosa gaffe di Ilary Blasi: la ‘strana’ richiesta a Beppe Braida

Ricordate la prima gaffe in assoluto che Ilary Blasi ha commesso nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi? Come dimenticarla, avete ragione. Ebbene. Sono passate circa sedici puntate da quel momento, ma la situazione non è assolutamente cambiata. Nel corso dell’ultima diretta, andata in onda Lunedì 10 Maggio, la padrona di casa ne ha commessa un’altra incredibile. Cos’è successo?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Ilary Blasi, gaffe in diretta a L’Isola dei Famosi: l’avete sentita anche voi?

È proprio questa il punto di forza di Ilary Blasi, c’è poco da fare: la spontaneità. Ne avevamo già avuto prova nei diversi programmi da lei condotti, ma ne abbiamo avuto la conferma con L’Isola dei Famosi. E, soprattutto, con l’ultima diretta dell’adventure reality. È proprio nel corso della sedicesima puntata del programma che Ilary, presa dal momento, ha fatto una vera e propria gaffe.

Leggi anche –> Isola dei famosi, altra gaffe di Ilary Blasi dopo pochi secondi di diretta

A quanto pare, i diretti interessati sembrerebbero non essersene accorti. Invece, voi? Di cosa stiamo parlando? Semplice: Ilary Blasi ha spoilerato ai concorrenti l’esistenza di Playa Imboscadissima, dove attualmente si trovano Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. È appena terminata la prova tra Valentina Persia e Rosaria Cannavò quando la padrona di casa ha detto: “Rosaria, ce lo potevi dire prima che eri na schiappa a questo gioco. Abbiamo mandato la pubblicità. Siamo andati su Playa Imboscadissima. E sei durata tre secondi”?”.

Voi ve n’eravate accorti delle parole di Ilary Blasi in diretta?