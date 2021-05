Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 è stata data un’ultima ora sul caso Denise Pipitone: cosa sta accadendo in queste ultimi istanti.

Una notizia dell’ultima ora davvero clamorosa. Proprio pochissimi istanti fa, nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, è stata data un’indiscrezione più che incredibile. Da quanto rivelato in diretta televisiva, sembrerebbe che la Procura di Marsala abbia chiesto il test del Dna per Denisa. Avete letto proprio bene, si! Nonostante la giovanissima ragazza abbia smentito, proprio nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, Martedì 11 Maggio, di non essere lei la piccola Denise Pipitone, sembrerebbe che il Pm abbia deciso di sottoporla ugualmente al test del Dna. Un clamoroso colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, lascia tutti interdetti.

Sempre solita a fornire tutte le informazioni e le ultime ore sul caso Denise Pipitone, nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, si è diffusa un’indiscrezione davvero clamorosa. Scopriamo insieme tutti i dettagli, però!

Pomeriggio Cinque sul caso Denise Pipitone: “Il Pm ha chiesto il dna a Denisa”

Soltanto pochissime ore fa, proprio nel corso della diretta di Martedì 11 Maggio di Pomeriggio Cinque, la giovanissima Denisa aveva smentito di essere Denise Pipitone dopo le ultime segnalazioni. Adesso, stando a quanto si apprende dalle parole dette nel medesimo programma di Barbara D’Urso, sembrerebbe che la Procura di Marsala abbia fatto richiesta per procedere al test di Dna per Denisa. Una notizia dell’ultima ora, da come si può chiaramente comprendere, davvero “choc”. E che, soprattutto, tiene tutti i telespettatori con il fiato sospeso.

Cosa sta accadendo, quindi? Ancora prima di ricevere questa indiscrezione, la padrona di casa ha mostrato al suo pubblico tre fotografie di Denisa da piccola. Adesso, invece, il Pm ha richiesto il test del Dna. Siamo arrivati, quindi, ad un punto di svolta? Chi lo sa! Ricordiamo, tra l’altro, che la stessa Denisa, nel corso del suo intervento a Pomeriggio Cinque, non ha mai negato di essere intenzionata a sottoporsi al test del Dna.

Cosa succederà adesso? Lo scopriremo!

Perché è “nata” questa segnalazione?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché è nata questa segnalazione? Perché, da circa un paio di giorni, non si fa altro che parlare di lei? Da quanto si apprende, sembrerebbe che siano stati diversi i segnali che abbiano fatto pensare che Denisa fosse Denise Pipitone. Non c’entrerebbe soltanto il suo nome e la sua situazione familiare, ma anche una cicatrice “particolare”. È proprio in merito a questo segno “distintivo” della piccola Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1 Settembre del 2004, che la ragazza ha sostenuto di essersela fatta anni fa in seguito ad una caduta da cavallo.

Cosa ne pensate?