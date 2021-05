Ecco cosa fa stasera in tv: per voi il palinsesto televisivo della serata di mercoledì 12 maggio 2021. Ci saranno programmi imperdibili!

Cosa guardare questa sera di mercoledì 12 maggio in tv? Tornati a casa, dopo un’intensa giornata di studio o lavoro, in molti adorano rilassarsi avanti il piccolo schermo prima di andare a dormire. Invece di fare un giro per tutti i canali tv, siamo qui per svelarvi in anteprima cosa propone il palinsesto televisivo per questa serata di metà settimana. Potrete così posizionarvi sul divano con le idee più che chiare! Ecco cosa fa stasera in tv.

Stasera in tv, mercoledì 12 maggio: dalla verità su Denise Pipitone ad imperdibili film

Questa sera di mercoledì 12 maggio sono attesi tanti programmi televisivi e film: ecco una guida al palinsesto televisivo per voi!

Su Rai Uno andrà in onda in prima serata Il Commissario Montalbano. Il celebre personaggio siciliano torna in tv: stasera andrà in onda l’episodio ‘Un diario del ’43’.

