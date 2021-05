Proprio sul suo canale social ufficiale, Stash ha annunciato una splendida novità in arrivo: la sorpresa è superlativa, che gioia per i fan.

Attualmente, è uno dei tre giudici di Amici. Ma, diciamoci la verità, Stash è amatissimo ed apprezzatissimo per la sua incredibile carriera da cantante. Entrato nel cuore di tutti gli italiani nel lontano 2010, il cantante campano e la sua band sono riusciti a cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. A partire da “Everytime” fino a “Mal di Gola”, l’ultimo singolo prima di “Cabriolet Panorama”, Antonino Fiordispino e i The Kolors hanno scalato le vette di ogni classica. E, c’è da ammetterlo, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

A distanza di pochissimi giorni dall’uscita di “Cabriolet Panorama”, l’ultimo singolo, Stash ha annunciato ai suoi sostenitori una splendida novità in arrivo. Proprio pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il cantante ha reso partecipi i suoi sostenitori di questo incredibile annuncio. Di che cosa parliamo esattamente? Vi anticipiamo: non era mai accaduto prima d’ora!

Stash, novità superlativa in arrivo: mancano pochissimi giorni

L’annuncio a sorpresa, come dicevamo, è stato dato pochissime ore fa sul suo canale social ufficiale. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto letteralmente impazzire tutti i suoi sostenitori. A distanza di pochissime settimane dall’uscita del loro nuovo singolo, che tra l’altro sta impazzando in tutte le radio italiane, Stash ha annunciato un’altra clamorosa e straordinaria novità in arrivo. “Abbiamo un sacco di musica nuova ed è un momento magico per me, ma non mi andava di farvi aspettare troppo”, inizia proprio con queste parole l’annuncio a sorpresa che lo stuntman dei The Kolors ha dato ai suoi sostenitori.

Di cosa parliamo esattamente? Da quanto si apprende, Stash e i The Kolors non soltanto hanno lavorato ad un nuovo disco, di cui la data di uscita è ancora ignota, ma hanno anche ideato un nuovo progetto. A partire dal 18 Giugno, infatti, sarà disponibile “Singles”, una raccolta delle hit di questi ultimi due anni.

Un annuncio clamoroso, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, rende felici tutti i suoi sostenitori. Non vediamo l’ora di riascoltare le hit di The Kolors. Voi?