A distanza di pochissimi giorni dal gossip sulla sua vita privata, Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio: le sue parole.

Ha finalmente rotto il silenzio, Tommaso Zorzi. A distanza di pochissimi giorni dalla “paparazzata” in compagnia dapprima di Lorenzo Campi ed, in seguito, di Tommaso Stanzani, ex concorrente di Amici, l’ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip ha deciso di fare chiarezza sulla questione. E, finalmente, di dire la verità ai suoi numerosi sostenitori.

Cosa starà accadendo, quindi, nella vita privata di Tommaso Zorzi? In questi ultimi giorni, l’attuale opinionista è stato beccato in compagnia dell’ex ballerino di Amici. E, dati gli ultimi gli apprezzamenti via Twitter, si è immediatamente pensato che ci fosse del tenero tra loro. È davvero così? Al momento, non lo sappiamo! Fatto sta che, in merito alla sua vita privata, il buon Zorzi non si è affatto trattenuto. Ed ha spiegato come stanno le cose esattamente. Scopriamo insieme le sue parole.

Tommaso Zorzi fa chiarezza: “La mia vita privata è solo mia”

Ancora prima di mostrarsi in compagnia di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e di svelare di cosa hanno parlato durante la loro intervista a Punto Z, Tommaso Zorzi ha voluto spendere due parole su tutte le notizie di gossip che si stanno susseguendo in queste ultime ore. “La mia vita privata è solo mia”, ha iniziato a dire l’ex concorrente e vincitore del Gf Vip. Continuando, poi, a sottolineare che quando viene fotografato in compagnia di qualcuno, non è assolutamente lui a chiamare i paparazzi. “Tutto quello che esce è per volere loro e non per volere mio”, ha detto ancora.

Ma cosa occorre sapere, quindi, su di lui e Tommaso Stanzani? Al momento, nulla! Il buon Zorzi non ha affatto proferito parola. Piuttosto, però, ha sottolineato che qualcosa ci sarà qualcosa da raccontare e far sapere, lo dirà senza alcun problema. “Sarete i primi a saperlo”, ha detto a tal proposito l’influencer milanese.

“Cercate di prendere le informazioni per quelle che sono”, ha chiosato Tommaso Zorzi. Cosa ne pensate di queste sue parole?