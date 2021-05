Valentina Ferragni condivide con i fan degli aggiornamenti sul problema di insulino resistenza da cui è affetta: come è apparsa in foto.

Valentina Ferragni è una delle donne del momento. La sorella della celeberrima Chiara sta seguendo le orme della consaguinea ed è ormai diventata un personaggio molto influente sul web. La passione per la moda è evidentemente un marchio di famiglia: la ventottenne, laureatasi alla facoltà di Linguaggio dei Media, è fondatrice di una sua linea di costumi, Milano Marittima, e del Valentina Ferragni Studio, marchio che produce accessori.

Se la vita professionale di Valentina procede a vele spiegate, altrettanto vale per il campo sentimentale. La bionda influencer è felicemente fidanzata con Luca Vezil, igienista dentale e blogger. Non mancano tuttavia problemi neanche a lei: proprio lo scorso mese di aprile la giovane ha scoperto di essere affetta da insulino resistenza, una patologia di difficile diagnosi e che rende le cellule incapaci di processare il glucosio in modo corretto. In queste ore la Ferragni ha condiviso sui social un aggiornamento proprio riguardo a questo problema.

Valentina Ferragni e l’insulino resistenza: “Orgogliosa di me stessa”

Tanti sono coloro che si chiedono come Valentina stia affrontando la patologia: in effetti, un problema come quello dell’insulino resistenza comporta dei fastidi inevitabilmente. Eppure, il suo carattere forte e solare le permettono di andare avanti nonostante tutto sempre con grinta e positività.

In una storia pubblicata di recente su Instagram, l’influencer ha spiegato: “Ho smesso la pillola da circa un mesetto per rifare le analisi del sangue e vedere come sono messi i miei ormoni”. In foto è apparsa con dei brufoli sul viso, accentuati anche dall’uso della mascherina. “Anche se ci sono giorni in cui la problematica dell’insulino resistenza si fa sentire, sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti”, ha aggiunto.

Complimenti a Valentina per la forza che dimostra ogni giorno e un augurio da parte nostra.