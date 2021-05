Virginia Mihajlovic è incinta: la figlia minore del leggendario Sinisa è in dolce attesa, sapete qual è stata la reazione di suo papà?

Splendido annuncio a sorpresa per Sinisa Mihajlovic e la sua famiglia. Virginia, sua figlia, è incinta del suo primo figlio. Avete letto proprio bene. A diffondere la notizia, è stata proprio la diretta interessata. Pochissime ore fa, la giovanissima Mihajlovic ha voluto annunciare ai suoi sostenitori di essere in dolce attesa. E per farlo, però, ha deciso di condividere con loro la reazione dei suoi cari a questa fantastica notizia. A partire dal suo fidanzato fino a sua nonna, Virginia ha creato un video davvero dolcissimo.

Leggi anche –> Sinisa Mihajlovic guarito dal Coronavirus: lo splendido annuncio

Virginia Mihajlovic è incinta, quindi. La figlia minore del grandissimo Sinisa, attuale allenatore del Bologna, diventerà mamma per la prima volta. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha reso entusiasti e felici tutti i suoi sostenitori.

Virginia Mihajlovic è incinta: annuncio dolcissimo

È stata una delle ex concorrenti de L’Isola dei Famosi, Virginia Mihajlovic. In compagnia di sua sorella Viktorija, la giovanissima figlia di Sinisa si è fatta ampiamente amare ed apprezzare nel corso dell’adventure reality di Canale 5. È su Instagram, però, che decanta di un successo davvero clamoroso. Ed è proprio qui che, pochissime ore fa, ha annunciato di essere incinta per la prima volta.

Fidanzata, da circa quattro anni, con Alessandro Vogliacco, attuale difensore del Pordenone, Virginia Mihajlovic si appresta a diventare madre per la prima volta. Ed è proprio così che ai suoi cari la giovani ha deciso di annunciare di essere incinta:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Mihajlović (@virgimih)

Un video davvero dolcissimo, c’è da ammetterlo. Come altrettanto dolcissime sono state le reazione dei suoi familiari.

Tantissimi auguri a Virginia Mihajlovic e al suo compagno Alessandro.

Come ha reagito papà Sinisa?

Come avrà reagito papà Sinisa? Ovviamente, benissimo! Dopo un attimo di incredulità, l’allenatore del Bologna si è commosso dinanzi al piccolo body.

Rinnoviamo i nostri auguri anche a Sinisa Mihajlovic e sua moglie.