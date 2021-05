In una sua intervista, Amadeus ha raccontato cosa accada tra le mura della sua casa con sua moglie Giovanna Civitillo: le sue parole.

Simpaticissimi ed amatissimi, Amadeus e Giovanni Civitillo formano una delle coppie dello spettacolo più apprezzata dal pubblico italiano. Conosciutisi nel corso di un programma televisivo di cui il buon Sebastiani era il conduttore e la bella campana la ballerina, i due si sono piaciuti sin da subito. Ed, in seguito, innamorati. Il corteggiamento da parte del conduttore televisivo, c’è da ammetterlo, è stato davvero “spietato”. Ma, diciamoci la verità, ne è valsa davvero la pena. Attualmente, Amadeus e Giovanna si amano davvero alla follia. E, insieme al loro piccolo Jose, formano una famiglia davvero stupenda.

Leggi anche –> Giovanna Civitillo, spunta la foto dal passato: aveva solo vent’anni

In pubblico, Amadeus e Giovanna sono soliti regalarsi sorrisi. E apparire agli occhi del loro pubblico felici ed innamorati. Sarà così anche nel loro privato? Assolutamente si. Certo, come raccontato dal diretto interessato a Tv Sorrisi e Canzoni, in casa c’è un piccolo motivo che potrebbe “rompere” gli equilibri. Eppure, i due piccioninci sono riusciti a trovare una tregua. Di che cosa parliamo? Nulla di grave. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Amadeus e Giovanna Civitillo, cosa succede tra le mura della loro casa? La rivelazione

“Abbiamo trovato una tregua”, sono proprio queste le parole che Amadeus, nel corso di una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha utilizzato per descrivere cosa accade esattamente in casa tra lui e sua moglie Giovanna. I due, come dicevamo, si amano alla follia. E sembrerebbe che vadano d’accordo davvero su tutto. Una cosa, però, li “divide”: la squadra del cuore. Il buon Sebastiani, lo sappiamo benissimo, è un tifoso sfegatato dell’Inter (non a caso il nome di suo figlio richiama il nome di Jose Mourinho, storico allenatore dell’FC). Giovanna, da campana d.o.c., è simpatizzante del Napoli. Che fare, quindi?

Leggi anche –> I Soliti Ignoti, ‘imprevisto’ in studio: Amadeus resta senza parole, cos’è successo

Giovanna ed Amadeus, quindi, sono riusciti a trovare un “compromesso” dal punto di vista calcistico? Assolutamente si! La Civitillo, ovviamente, continua ad essere simpatizzante del Napoli. Ma, dato l’amore per suo marito, si è appassionata anche all’Inter. E quando c’è il “derby” in casa Sebastiani-Civitillo? “Quando c’è Napoli-Inter in casa c’è una sorta di tregua tra di noi, se il Napoli segna Giovanna può esultare”, ha rivelato il conduttore.

È proprio il caso di dirlo: quando c’è l’amore, si può fare davvero di tutto. Siete d’accordo’