Tutto pronto per la finalissima della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La puntata andrà in onda sabato in prima serata su Canale 5. In finale sono arrivati ben cinque allievi: Aka7Even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Solo uno di loro riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 150 mila euro. I favoriti sono Giulia per la categoria danza e Sangiovanni per la categoria canto. Nell’ultima puntata, però, entrerà in ballo anche il televoto, che potrebbe confermare o soprattutto ribaltare i pronostici. Deddy e Aka, infatti, sono amati dal pubblico quanto Sangio e per questo potrebbero insidiare la vittoria nella categoria canto. Giulia, invece, resta la favorita numero uno per la vittoria finale del talent show.

Giulia e Sangiovanni sono una delle coppie nate durante la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. I due sono molto amati dal pubblico e la loro storia d’amore ha fatto sognare i telespettatori di Canale 5. Il daytime in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e Italia 1 ha seguito passo passo la loro relazione amorosa. Dalle prime dichiarazioni d’amore ai primi baci, fino ai primi litigi. Sangio ha scritto per la sua Lady più di un brano. La ballerina sembra essere la sua musa ispiratrice.

Nel corso del daytime odierno di Amici 20, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la ballerina Giulia e con lei ha ripercorso la sua esperienza nel talent show di Canale 5. Ovviamente non poteva mancare la parentesi dedicata al fidanzato. La conduttrice ha ‘imbarazzato’ la ballerina con una domanda abbastanza ‘intima’. La De Filippi le ha chiesto infatti del primo bacio con Sangio e lei per l’imbarazzo ha cercato di sviare.

La ballerina e finalista di Amici 20 ha ricevuto poi una bellissima sorpresa: nella sala in cui prova le coreografie per le puntate del serale è arrivata la mamma. Giulia ha provato una grandissima emozione nel vederla e ovviamente non sono mancati i riferimenti al suo fidanzato.