Sangiovanni, a breve, con il suo primo album: a chi l’ha dedicato? Non immaginereste mai.

E’ entrato nella scuola di Amici all’inizio del talent, e subito si è fatto apprezzare per il suo talento. E’ stato il primo allievo a riuscire ad ottenere il disco d’oro ed in seguito il disco di platino, ma proprio in questi ultimi giorni, Sangiovanni ha ottenuto ancora un nuovo disco d’oro.

L’artista sembra inarrestabile, e sicuramente, si posiziona tra i preferiti del pubblico: sarà proprio lui il vincitore? Lo scopriremo solo sabato 15 maggio. Ma prima ancora della finalissima, domani 14 maggio ci sarà l’uscita del suo album, intitolato Sangiovanni. Tutti o quasi, avranno notato un particolare, arrivato proprio dal suo profilo instagram: sapete a chi l’ha dedicato? Non immaginereste mai!

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Sangiovanni, il 14 maggio esce il suo primo album: la dedica speciale

Amici di Maria De Filippi sta per terminare, e sabato 15 maggio ci sarà la finalissima, che decreterà il vincitore di questa edizione, che si appresta ad essere sicuramente una delle più seguite. Tra i papabili vincitori, anche se, sappiamo, sono tutti amatissimi, c’è Sangiovanni. Il cantante, arrivato al Serale, sembra essere inarrestabile, tanto da aver ‘quasi’ vinto, tutte le sfide.

Come ormai è noto , domani, venerdì 14 maggio, ci sarà l’uscita del suo primo album, ‘Sangiovanni’, questo il titolo. Ma non tuti sanno che, il suo primo Ep è stato dedicato a qualcuno in particolare: siete curiosi di scoprire a chi? Come riportato dal suo profilo instagram, nel post in cui il suo staff ha annunciato l’uscita del suo disco: “A Maria De Filippi e a tutto lo staff di Amici, a tutti i produttori che hanno collaborato a questo progetto. A Sugar Music, Nueve e Francesca”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)



Ebbene, l’artista ha voluto dedicare il suo primo album proprio alla conduttrice, e ad Amici, ma anche ad un’artista conosciuta con il suo nome d’arte, Ovvero Madame, infatti il suo nome è, appunto, Francesca. Come ormai è noto, l’artista ha sempre mostrato il suo appoggio a Sangiovanni, commentando spesso i post in cui l’allievo di Amici è presente.