Amici, clamoroso colpo di scena, nessuno se l’aspettava: “E’ arrivato il momento che lo scopriate anche voi”.

Manca sempre meno e sabato 15 maggio si terrà la tanto attesa Finale di Amici di Maria De Filippi; sabato scorso, c’è stata la Semifinale, e abbiamo potuto assistere alla nomina dei finalisti, anche se, il colpo di scena è arrivato a fine puntata. Infatti, la conduttrice ha fatto credere a Deddy di essere tra gli eliminati.

L’artista, uscito dalla casetta, è arrivato in studio, e qui, ha scoperto di essere giunto in Finale. Una grande emozione per il cantante, che è rimasto stupito e pieno di gioia, insieme ai suoi compagni che guardavano in collegamento. I ragazzi sono da circa sei mesi nel talent, e hanno vissuto 24 ore su 24, sotto la guida della produzione e di Maria, quindi, non sarà difficile pensare, che ci siano stati alti e bassi, con tanto di follia e di risate, anche per chi lavora lì. Proprio per questo, nel daytime di ieri, è stata mostrata la clip con i ‘migliori momenti, e il messaggio della produzione è stato chiaro: “E’ arrivato il momento che lo scopriate anche voi”.

Amici 20, arriva il messaggio inaspettato: “E’ arrivato il momento che lo scopriate anche voi”

Nel daytime di ieri, di mercoledì 13 maggio, abbiamo visto i ragazzi festeggiare per il disco di Platino di Aka7even, e per il disco d’oro di Sangiovanni, il secondo, e per quello di Deddy. I cantanti, quest’anno, hanno raggiunto un successo tale, tanto che i loro brani sono stati ascoltatissimi. Ma non solo, una clip particolare ha destato grande attenzione da parte dei telespettatori.

“Li abbiamo visti lottare per un sogno, abbiamo pianto e riso con loro, ci siamo affezionati, però solo noi sappiamo che a volte possono diventare insopportabili.. E’ arrivato il momento che lo scopriate anche voi”, con tanto di risata: ecco il video mostrato, in cui sono evidenziati i vari momenti di follia dei ragazzi, e tanto altro.

Impossibile non ridere! Gli allievi di Amici 20 ci hanno letteralmente conquistato, con le loro esibizioni e con la loro grande simpatia.