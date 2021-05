A distanza di qualche mese dalla rottura definitiva con Giulia De Lellis, Andrea Damante si è lasciato andare ad una rivelazione inedita.

Diteci la verità: chi è che non ha mai sognato con Giulia De Lellis ed Andrea Damante? I due, lo sappiamo benissimo, si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. E, sin dal primo momento, hanno fatto innamorare di loro tutto il pubblico italiano. Per tantissimi anni, infatti, hanno formato una coppia amatissima del mondo dello spettacolo. Ed ancora adesso, nonostante non sia più fidanzati da diversi mesi, continuano ad essere ricordati con tanto affetto e calore dai loro ammiratori.

Nel corso della recentissima puntata di “Punto Z”, Andrea Damante è intervenuto telefonicamente. E, oltre a parlare del suo attuale rapporto con Elisa Visari, non ha affatto potuto fare a meno di citare un “breve cenno” alla sua ex fidanzata. È proprio con lei che, a distanza di qualche mese dalla rottura, ha deciso di prendere una drastica decisione. A rivelarla è stata proprio il diretto interessato a Tommaso Zorzi. Scopriamo le sue parole.

Andrea Damante, la decisione presa dopo la rottura con Giulia: le sue parole

Quella andata in onda ieri, Mercoledì 12 Maggio, è stata una puntata di Punto Z piuttosto impegnativa. Oltre ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Tommaso Zorzi ha avuto la possibilità di “intervistare”, seppur mediante collegamento telefonico, sia Elena Santarelli che Andrea Damante. È proprio quest’ultimo che, per la prima volta in assoluto, ha rivelato una drastica decisione che sia lui che Giulia De Lellis hanno deciso di prendere dopo la loro rottura.

Una volta ritornati insieme, Andrea Damante e Giulia De Lellis aveva deciso di accogliere nelle loro vite un dolcissimo cucciolo di pomerania. Cucciolo che, in seguito alla loro separazione, diversi giorni li trascorreva con l’influencer romana. Ed altri, invece, in compagnia dell’ex tronista. È proprio per questo motivo che la coppia ha deciso di prendere un’importante decisione. “Forse non è mai stata detto. Abbiamo deciso che lo tiene lei. Non poteva andare. Non era giusto per lui. Quindi, siccome era un regalo che avevo fatto a lei”, ha detto per la prima volta Andrea a Tommaso Zorzi.

