Anticipazioni dell’ultima ed ottava puntata de Un Passo dal Cielo di Giovedì 20 Maggio: colpo di scena, accadrà davvero di tutto.

Siamo giunti alla fine di questa sesta stagione de “Un Passo al Cielo”. Dopo ben otto puntate, Francesco Neri e tutta l’incredibile squadra de “I guardiani della foresta” sono pronti a salutare il loro pubblico italiano. Ci sarà anche una settima stagione? Al momento, non lo sappiamo! In una sua recentissima intervista, se ricordate, Daniele Liotti ha fatto riferimento a diverse novità in arrivo. Eppure, non aveva affatto fatto riferimento ad un proseguo della famosissima serie televisiva. Il ciclo, quindi, si è concluso? Al momento, non ci è dato saperlo, lo ripetiamo. In attesa, però, di scoprirlo, siete curiosi di sapere come andrà a finire questa sesta stagione?

Giovedì 20 Maggio, come ben sapete, andrà in onda l’ottava ed ultima puntata de Un “Passo dal Cielo”, ma cosa accadrà? Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che il finale di stagione sia letteralmente una bomba. Come al solito, infatti, si verificheranno numerosi colpi di scena. Scopriamoli!

Un Passo dal Cielo, anticipazioni ultima puntata del 20 Maggio: finale di stagione clamoroso

C’è davvero da ammetterlo: questa sesta stagione de “Un Passo dal Cielo” è stata davvero superlativa. Con l’addio a “vecchi” personaggio e il benvenuto ad alcuni nuovissimi, le avventure di Francesco Neri hanno lasciato tutti i suoi telespettatori con il fiato sospeso. Cosa accadrà, però, nel corso dell’ultima puntata di Giovedì 20 Maggio? Esattamente tra una settimana, quindi, andrà in onda l’ottavo appuntamento con la famosissima serie televisiva di Rai Uno, ma cosa dobbiamo aspettarci?

Stando a quanto si apprende da queste ultime anticipazioni, sembrerebbe che il finale di stagione sia davvero scoppiettante. E, soprattutto, ci regalerà dei grandissimi colpi di scena. Il protagonista indiscusso? La risposta è semplicissima: Francesco Neri. Da quanto si apprende, sembrerebbe che il comandante verrà a sapere una verità non molto piacevole sui due suoi amici, Manuela e Vincenzo. Al momento, ovviamente, non ci è dato sapere cosa scoprirà il buon Neri. Una cosa, però, è certa: questo condizionerà fortemente Francesco.

Al momento, purtroppo, sono soltanto queste le anticipazioni che abbiamo. Ma, diciamoci la verità, hanno tutte le carte in regola per rendere l’ultima puntata de “Un Passo dal cielo” imperdibile. Siete d’accordo?