Avanti un altro, battibecco in studio: Paolo Bonolis lascia lo studio

Avanti un altro! è uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani. Il game show è stato ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci e va in onda su Canale 5 nella fascia preserale. La prima puntata è andata in onda il 5 settembre 2011. Il programma è stato sempre condotto da Bonolis, che nella terza e quarta edizione si è concesso una staffetta con Gerry Scotti. Nello studio, inoltre, è sempre presente Luca Laurenti, che dalla sesta edizione ha assunto più importanza all’interno del programma, posizionandosi accanto al conduttore e ponendo saltuariamente domande ai concorrenti. Il programma è registrato nello studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma. Nel fine settimana, il titolo del programma cambia in Avanti un altro! Weekend. La trasmissione ha avuto un enorme successo sulla rete del Biscione, tanto che è stato promosso anche la domenica in prima serata.

Avanti un altro, Paolo Bonolis lascia lo studio: cos’è successo

Nella puntata di ieri di Avanti un altro, i due conduttori, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, hanno avuto un ‘battibecco’ in studio. Tutto è nato da un’esclamazione di Bonolis, che rivolgendosi nei confronti del collega ha esclamato: “Te devi sta’ zitto. Non ho resistito”. Laurenti, dal canto suo, ha replicato lamentandosi del comportamento dell’amico e collega: “Quando io faccio tipo quello che hai fatto te, mi mandi fuori, mi stravolgi la famiglia. Poi quando lo fai tu allora va bene tutto”.

Di fronte all’esternazioni di Laurenti, Bonolis ha fatto mea culpa, dichiarando: “Ha ragione. Ho sbagliato e come penitenza di cotante misfatto, me ne vado”. Il conduttore di Avanti un altro ha così lasciato lo studio, rientrando poco dopo tra gli applausi del pubblico.

Il battibecco ovviamente era una gag. I due spesso discutono durante la puntata e Bonolis se la prende con il suo amico e collega. Una volta spente le telecamere, però, sappiamo che tra i due non ci sono assolutamente rancori.