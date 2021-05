Dotato di un grande talento artistico, Channing Tatum è un attore amatissimo: sapete che lavoro faceva prima di intraprendere la carriera nello spettacolo? Non lo immaginereste!

Sguardo magnetico, eccezionale talento artistico e fascino da vendere: Channing Tatum è una vera stella dello spettacolo americano. Nato nel 1980 a Cullman, il suo esordio artistico lo vede prendere parte ad un videoclip del celebre Ricky Martin. Inizia quindi la carriera di modello e prende parte a diverse campagne pubblicitarie di marchi famosissimi. Il debutto sul piccolo schermo arriva con la partecipazione ad un episodio di “CSI: Miami”, ma a consacrarlo al successo è “Step up”, pellicola incentrata sul mondo della danza. Da quel momento, la sua carriera decolla, inarrestabile e diventa uno degli attori più celebri e richiesti. Non tutti, però, sanno cosa faceva l’interprete prima di dedicarsi alla recitazione: che lavoro faceva Channing Tatum?

Che lavoro faceva Channing Tatum prima di diventare attore?

Non solo attore, ma anche talentuoso ballerino, oltre che regista e produttore, Channing Tatum è davvero un interprete amatissimo dal pubblico. Dal 2009 al 2018 è stato sposato con Jenna Dewan, incontrata proprio sul set di “Step up”. La coppia ha avuto una bambina nel 2013. Artista strepitoso, Channing Tatum sembra avere una naturale predisposizione al mondo dello spettacolo, come ha dimostrato nel corso della sua carriera. Ma cosa faceva prima?

Ebbene, non tutti ne sono a conoscenza, ma l’attore ha svolto tantissimi lavori, tutti diversi, prima di cimentarsi nello spettacolo. Ha fatto il dog-sitter, il muratore, il commesso. Ha perfino lavorato come spogliarellista e, per una curiosa e simpatica coincidenza, riprenderà il “ruolo” nell’acclamatissimo “Magic Mike” incentrato appunto sul tema. Lo avreste mai immaginato? Un passato davvero incredibile quello dell’amatissimo interprete, non trovate anche voi?

Channing Tatum si è anche cimentato nel doppiaggio, prestando la voce a diversi personaggi. Un vero e proprio artista a trecentosessanta gradi, non c’è che dire: siamo certi che sarete d’accordo!